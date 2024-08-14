"Ливерпуль" договорился с Мамардашвили

Георгий Мамардашвили "Ливерпуль" согласовал условия личного контракта с голкипером испанской "Валенсии" Георгием Мамардашвили.

Только на днях журналист Фабрицио Романо сообщил, что "Ливерпуль" рассматривает возможность покупки Мамардашвили, чтобы затем отправить 23-летнего игрока сборной Грузии в аренду.

Сейчас Романо утверждает, что Мамардашвили уже достиг договоренности с "Ливерпулем". Георгий готов провести сезон или два в аренде, чтобы затем сменить Алиссона в роли первого номера "красных".

В данный момент агенты Мамардашвили находятся в Испании, чтобы убедить "Валенсию" отпустить свою звезду.

Также сообщается, что в приглашении Мамардашвили заинтересован "Борнмут".


Метки Валенсия, Ливерпуль, Мамардашвили

Автор mihajlo   

Дата 14.08.2024 17:00

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  1. felix-the-cat 14.08.2024 17:19 # felix-the-cat
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