Стартовое предложение "Арсенала" по Мерино отклонено

Испанский "Реал Сосьедад" отклонил стартовое предложение "Арсенала" о покупке полузащитника Микеля Мерино.

Отразив интерес "Ливерпуля" к Мартину Субименди, теперь "Реал Сосьедад" пытается предотвратить уход другого своего ключевого игрока в лице Мерино.



По информации The Independent, выдвинутое "Арсеналом" предложение не дотянуло до 30 миллионов фунтов, в которые "Реал Сосьедад" оценивает Мерино.



Однако два клуба продолжают переговоры, и нельзя исключать, что судьба 28-летнего игрока сборной Испании прояснится только под занавес летнего трансферного окна.



Двум клубам предстоит согласовать не только размер компенсации, но и структуру платежей, потому что "Арсенал" готов рассчитаться за Мерино в течение трех лет, а "Реал Сосьедад" предпочел бы получить большую часть суммы вперед.