Премьер-Лига готовится ко внедрению SAOT

Премьер-Лига готовится ко внедрению полуавтоматической системы определения офсайда (semi-automated offside technology, SAOT), что позволит арбитрам VAR выносить решение об офсайде в течение считанных секунд.

В прошлом сезоне VAR в среднем требовалось 64 секунды, чтобы решить тот или иной игровой эпизод, хотя в марте у арбитров ушло аж пять минут и 37 секунд, чтобы отменить гол "Вест Хэма" против "Астон Виллы". В результате средняя продолжительность матча Премьер-Лиги выросла до почти 102 минут.



Однако вскоре рефери и VAR придет на помощь система SAOT, контракт на которую получила компания Genius Sports, опередив другого партнера Премьер-Лиги по технологиям в лице Hawk-Eye, сообщает The Guardian.



На каждом из 20 стадионов Премьер-Лиги Genius Sports установит по 28 камер компьютерного зрения, которые, используя искусственный интеллект, будут постоянно анализировать расположение 10,000 точек на поверхности каждого игрока и мяча.



Арбитры будут получать сигнал от SAOT, был офсайд или нет, в течение считанных секунд, а телезрители смогут убедиться в правильности решения с помощью 3D-графики.



Стоит отметить, что использовать SAOT в Премьер-Лиге начнется после первого в сезоне международного перерыва, который будет в сентябре.



Упомянутая выше компания Hawk-Eye продолжит отвечать за технологию фиксации голов, однако ее контракт с Премьер-Лигой истекает в следующем году.