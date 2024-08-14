Дисаси задумывается об уходе из "Челси"

Защитник "Челси" Аксель Дисаси задумывается о смене клуба в это трансферное окно.

Дисаси только год назад прибыл на "Стэмфорд Бридж" из "Монако" за 38.5 млн. фунтов, однако сейчас Аксель является одним из пяти центральных защитников в распоряжении главного тренера "Челси" Энцо Марески.



Ранее этим летом Дисаси перенес операцию на грыже, поэтому только в минувшее воскресенье Аксель впервые в этот предсезонный период попал в заявку "Челси", так и не появившись на замену в товарищеском матче против "Интера" (1:1).



Как сообщает Daily Mail, 25-летний француз всерьез опасается, что не сможет играть регулярно за "Челси" в новом сезоне.



К Дисаси существует интерес из Франции и Италии, поэтому Аксель крепко задумался, где он проведет сезон 2024/25.