Светская хроника за среду
"Юнайтед" обдумывает приобретение Маркоса Алонсо. "Манчестер Сити" не будет покупать Луиса Диаса. Зарплата Коула Палмера выросла в полтора раза. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.
"Арсенал" надеется получить трехлетнюю рассрочку, покупая полузащитника "Реал Сосьедад" Микеля Мерино. (The Independent)
"Юнайтед" обдумывает покупку левого защитника "Барселоны" Маркоса Алонсо. (The Athletic)
Защитник Харри Магуайр решил остаться в "Юнайтед" и сражаться за место в стартовом составе. (talkSPORT)
У "Манчестер Сити" нет никакой договоренности с нападающим "Ливерпуля" Луисом Диасом, вопреки слухам. (Fabrizio Romano)
"Ливерпуль" открыт к предложениям по 18-летнему нападающему Бену Доаку. (Sky Sports)
"Ливерпуль" готов продать полузащитника Ватару Эндо. (The Sun)
Нападающий "Атлетико" Саму Омородион, чей переход в "Челси" сорвался, может отправиться в "Наполи" или "РБ Лейпциг". (Football Insider)
"Ноттингем Форест" достиг устной договоренности о покупке вингера аргентинского "Тальереса" Рамона Сосы. (Fabrizio Romano)
"Вест Хэм" готов отпустить нападающего Данни Ингса бесплатно, лишь бы разгрузить свою зарплатную ведомость. (talkSPORT)
"Аль-Иттихад" не хочет продавать полузащитника Нголо Канте, к которому существует интерес со стороны "Вест Хэма" и "Атлетико". (Fabrizio Romano)
"Брайтон" сделал запрос насчет защитника ПСВ Оливье Боскальи. (Eindhovens Dagblad)
"Лестер" предложил 4 миллиона фунтов за 32-летнего нападающего "Кристал Пэлас" Джордана Айю. (Daily Mail)
"Эвертон" сделал предложение в 24 млн. фунтов о покупке нападающего Витора Роке, но "Барселона" ответила отказом. (Sky Sport Germany)
Защитник Бен Дэвис не собирается уходить из "Тоттенхэма" этим летом, несмотря на оставшийся год по контракту. (Football Insider)
"Хетафе" хочет арендовать 19-летнего защитника "Тоттенхэма" Эшли Филлипса. (Sky Sports)
Два клуба Премьер-Лиги сделали запросы насчет полузащитника "Саутгемптона" Карлоса Алькараса. (TEAMtalk)
"Брентфорд" близок к покупке защитника "Бернли" Дары О'Ши. (The Telegraph)
Другое
Продлив свой контракт, вингер "Челси" Коул Палмер получил повышение зарплаты с 80,000 до 120,000 фунтов в неделю. (Daily Mail)
Рассмотрение дела по 115 нарушениям "Сити" правил ФФП начнется 16 сентября. (ESPN)
Вердикт по 115 нарушениям "Сити" будет вынесет в январе, но опубликован только весной 2025 года. (Daily Mail)
Свитер с первым номером в "Пэлас" перешел от Сэма Джонстона к Дину Хендерсону. (Daily Mail)
30-летний защитник "Сити" Джон Стоунс сделал предложение своей девушке. (The Sun)
Футбольный клуб "Вилладж Манчестер" выиграл Чемпионат Европы среди ЛГБТ-меньшинств. (Daily Express)
14.08.2024 12:00
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Последние комментарии:
"Эвертон" сделал предложение в 24 млн. фунтов о покупке нападающего Витора Роке, но "Барселона" ответила отказом. (Sky Sport Germany)
Источник: http://fapl.ru/posts/109369/?c=1#c7955055
Сначала клубы из АПЛ не знают куда деньги ещё потратить, потом их за ФФП минусуют
(ответить)
сещерка - пещерка, совпадение? почему к нему челси88 подкатывает явно тоже совпадение
(ответить)
Защитник Харри Магуайр решил остаться в "Юнайтед" и сражаться за место в стартовом составе. (talkSPORT)
Источник: http://fapl.ru/posts/109369/?c=1
Какой же он преданный:)
(ответить)
ждем когда taker законсервируют после плохой работы в инфополе, мемфиса уже отправили походу
(ответить)
Нападающий "Атлетико" Саму Омородион, чей переход в "Челси" сорвался, может отправиться в "Наполи" или "РБ Лейпциг". (Football Insider)
Источник: http://fapl.ru/posts/109369/?c=1
Отказать Барселоне, Ливерпулю и Арсеналу, дабы перейти в Лейпциг? Будет эпично:)
(ответить)
)))))
07.08.2024 20:42 #
sausage
Ну чё, свинота тут ещё горит и слюной брызжет? Пиздец ципсота говна накидала. Сужду захватили? А Курск когда? Чё там по АЭС? Очередную партию хохлов бросили на мясо в обмен на возможность пострелять русский мирняк. Ну а на что они ещё способны?
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/109228/?c=1
(ответить)
пошла вторая неделя, и кекстер с пекапу перестали постить бред, что вот-вот всу будут отброшены)) похоже, что даже репосты 1-2 уничтоженных бтров с всушниками уже не вселяют надежду на скорое окончание пиар-акции))
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Орууу
Тсн уже репортаж с суджи снимает ахахха
(ответить)
>>"Юнайтед" обдумывает покупку левого защитника "Барселоны" Маркоса Алонсо. (The Athletic)
У него же контракт закончился и он сейчас без клуба. У кого покупать то собрались?
(ответить)
успехи на фронте
украина: продвигаются по курской области и захватывают новые жилые пункты утилизируя соссийских солдат и технику
соссия: бред питт и джордж клуни сфоткались на соссийском мотоцикле
(ответить)
Эпичные кадры спасения срочника ВС РФ из Курской области. Парень одним из первых встретил превосходящие силы противника — не поднял руки и дал бой. И когда понял, что сопротивление бесполезно, сбежал в лес.
Оттуда солдат связался с мамой, та сообщила инфу в "Руку помощи", попросила спасти сына. Волонтёры передали данные военным — вытаскивать воина вызвались контрактники с позывными Тихий и Сибирь. Наладили связь и два дня выводили собеседника в российский тыл.
Пишут: ВСУшники отчаянно пытались сорвать операцию, стреляли срочнику в спину и атаковали FPV-дронами. Тот сумел ликвидировать как минимум двух украинцев ответным огнём. На видео — счастливый финал спецоперации: Тихий и Сибирь замечают парня на дороге, оперативно подбирают его и эвакуируют домой.
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Перепост специального для наркота-защекана
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Украина опиздюливается и теряет у себя территории и пришла в Россию, запугивать срочников и мирных, захватывая посёлки, чтоб в итоге тоже опиздюлиться не дойдя до крупного города
(ответить)
Когда казахи научили украинцев прямохождению, они получили возможность перемещаться на дальние расстояния. Историки пишут что группа украинцев в Европе, набрела на таверну. Зашли туда и сказали, - "ГХЭй, хозяйко, сала нам ПОРіЖь!" Так Франция получила имя своей столицы.
(ответить)
Футбольный клуб "Вилладж Манчестер" выиграл Чемпионат Европы среди ЛГБТ-меньшинств. (Daily Express)
Заднеприводные ггшки даже тут не смогли выиграть. Просто клуб импотентов.
(ответить)
О силе российских брендов. В свежей фотосессии для британского GQ Брэд Питт и Джорж Клуни едут на мотоцикле «Урал» Ирбитского мотоциклетного завода (ИМЗ).
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хахлыыыыыыыыыыыыыы!!!!11111111111111 останавите пиар-акцию!!! нашы мальчыки пагибают!!!1111
Срочников
,
выживших после прорыва границы, заставляют подписывать контракты, чтобы вновь отправить на передовую в Курскую область
Об этом рассказывают родственники военнослужащих срочной службы.
По словам мамы срочника из Перми Татьяны, когда началось наступление ВСУ на Курскую область, командиры помогли вывести её сына и других срочников в «безопасное место», однако сейчас их заставляют подписать контракт и ехать на передовую.
«У моего сына телефон забрали, звонил вчера с чужого номера. Говорит, их заставляют ехать обратно или дисбат 7 лет», – сказала Татьяна ASTRA.
«Нам так говорят командиры: «Раз они присягу приняли – значит должны защищать Родину. Но какие из них воины в 18-19 лет?! Они не понимают всей серьёзности, не осознают, что там нужно убивать и сами могут погибнуть!» – говорит ASTRA мать другого срочника из Тобольска Дарья (имя изменено).
«Моего сына и его товарищей их командиры чудом вывели с первой линии, где они стояли ещё до начала вторжения. Военная прокуратура принуждала их вернуться на свои позиции, но мальчишки наотрез отказались. Сейчас они в Курске, в военной части. Их хотят направить в 3 эшелон обороны позади штурмовых групп в Курской области», – рассказала ASTRA мать еще одного срочника Юлия.
Об угрозах и требованиях подписать контракт родственники срочников пишут и в тематических чатах, также об этом двое родственников ранее рассказали изданию «Верстка». О судьбе некоторых срочников, находящихся в регионе на момент проникновения ВСУ в Курскую область, по-прежнему ничего не известно.
«6 августа сын мне написал: «Мам, мы поехали на ноль [нулевой километр]». Девушке своей он написал: «Алёна, нас хреначат откуда только могут, из чего только могут, но нас всё равно отправляют». Всё, больше ничего не успел сказать. Потом я связалась с другими ребятами, они сказали, что они были на границе, на них напали, взяли в окружение. И кто был в блиндаже, кто был в окопах… Мой сын был в окопе, ещё было два срочника и командир. Их вроде как закидали гранатами. Они начали отступать, побежали по лесу кто куда, бежали в разные стороны. Кто-то спасся, но где теперь мой сын? Никто не знает», – рассказала ASTRA мама пропавшего срочника из в/ч 98557 Егора Асафова (на фото) Диана.
Ранее родители солдат 80-й мотострелковой дивизии, в/ч 34667
рассказали, что из срочников, только заступивших на службу,
формируют «Курские батальоны». Также матери срочников призыва 2023-2024 в
петиции
попросили Путина убрать их сыновей с охраны Курской границы.
(ответить)
Село Плехово, что на границе Сумской и Курской областей так же оккупировано. Фактически хохлы расширяют зону контроля на флангах своего плацдарма.
(ответить)
Здравые люди понимают, что пиар акция хохлов закончится для хохлов плачевно. Только тупые диванные хохловоины ведутся на эти "бравые" похождения инстахрюш)
(ответить)
А вот и те самые хорошие новости, которые Апти Аронович обещал озвучить через три дня. Основные силы ВСУ в Курской области остановлены, большая часть личного состава противника уничтожена, заявил Алаудинов. А разговоров то было.
(ответить)
бабка ещё воюет в прошлой ветке ХААХАХХХАХА
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