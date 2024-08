Светская хроника за среду

"Юнайтед" обдумывает приобретение Маркоса Алонсо. "Манчестер Сити" не будет покупать Луиса Диаса. Зарплата Коула Палмера выросла в полтора раза. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

"Арсенал" надеется получить трехлетнюю рассрочку, покупая полузащитника "Реал Сосьедад" Микеля Мерино. (The Independent)



"Юнайтед" обдумывает покупку левого защитника "Барселоны" Маркоса Алонсо. (The Athletic)



Защитник Харри Магуайр решил остаться в "Юнайтед" и сражаться за место в стартовом составе. (talkSPORT)



У "Манчестер Сити" нет никакой договоренности с нападающим "Ливерпуля" Луисом Диасом, вопреки слухам. (Fabrizio Romano)



"Ливерпуль" открыт к предложениям по 18-летнему нападающему Бену Доаку. (Sky Sports)



"Ливерпуль" готов продать полузащитника Ватару Эндо. (The Sun)



Нападающий "Атлетико" Саму Омородион, чей переход в "Челси" сорвался, может отправиться в "Наполи" или "РБ Лейпциг". (Football Insider)



"Ноттингем Форест" достиг устной договоренности о покупке вингера аргентинского "Тальереса" Рамона Сосы. (Fabrizio Romano)



"Вест Хэм" готов отпустить нападающего Данни Ингса бесплатно, лишь бы разгрузить свою зарплатную ведомость. (talkSPORT)



"Аль-Иттихад" не хочет продавать полузащитника Нголо Канте, к которому существует интерес со стороны "Вест Хэма" и "Атлетико". (Fabrizio Romano)



"Брайтон" сделал запрос насчет защитника ПСВ Оливье Боскальи. (Eindhovens Dagblad)



"Лестер" предложил 4 миллиона фунтов за 32-летнего нападающего "Кристал Пэлас" Джордана Айю. (Daily Mail)



"Эвертон" сделал предложение в 24 млн. фунтов о покупке нападающего Витора Роке, но "Барселона" ответила отказом. (Sky Sport Germany)



Защитник Бен Дэвис не собирается уходить из "Тоттенхэма" этим летом, несмотря на оставшийся год по контракту. (Football Insider)



"Хетафе" хочет арендовать 19-летнего защитника "Тоттенхэма" Эшли Филлипса. (Sky Sports)



Два клуба Премьер-Лиги сделали запросы насчет полузащитника "Саутгемптона" Карлоса Алькараса. (TEAMtalk)



"Брентфорд" близок к покупке защитника "Бернли" Дары О'Ши. (The Telegraph)



Другое



Продлив свой контракт, вингер "Челси" Коул Палмер получил повышение зарплаты с 80,000 до 120,000 фунтов в неделю. (Daily Mail)



Рассмотрение дела по 115 нарушениям "Сити" правил ФФП начнется 16 сентября. (ESPN)



Вердикт по 115 нарушениям "Сити" будет вынесет в январе, но опубликован только весной 2025 года. (Daily Mail)



Свитер с первым номером в "Пэлас" перешел от Сэма Джонстона к Дину Хендерсону. (Daily Mail)



30-летний защитник "Сити" Джон Стоунс сделал предложение своей девушке. (The Sun)



Футбольный клуб "Вилладж Манчестер" выиграл Чемпионат Европы среди ЛГБТ-меньшинств. (Daily Express)