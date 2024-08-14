"Челси" предложит Джексону продлить контракт

Вслед за вингером Коулом Палмером, "Челси" хочет продлить контракт и с нападающим Николасом Джексоном.

Накануне "Челси" объявил о продлении контракта с Палмером на два года. Таким образом, Коул связал свое будущее с "синими" на следующие девять лет.



Год назад, когда он переходил из "Манчестер Сити", Палмер получил контракт с зарплатой в 80,000 фунтов в неделю. Теперь Коул, утвердившийся лидером "Челси", будет получать на уровне полузащитников Энцо Фернандеса и Мойсеса Кайседо — около 120,000 фунтов в неделю.



Прибавка к зарплате ждет и Джексона, который в своем дебютном сезоне за "Челси" забил 17 голов, включая 14 в Премьер-Лиге.



По информации The Telegraph, "Челси" уже запланировал встречу с агентом 23-летнего сенегальца, чтобы обсудить продление контракта на два года — до июня 2033.



Издание отмечает, что в эпоху Романа Абрамовича средняя зарплата в "Челси" превышала 200,000 фунтов в неделю. Сейчас она составляет только 60,000 фунтов в неделю, но для игроков предусмотрена внушительная шкала бонусов за индивидуальные и командные достижения.



Правда, в "Челси" остаются и исключения. Рахим Стерлинг зарабатывает свыше 300,000 фунтов в неделю, а Бен Чилуэлл — около 200,000 фунтов в неделю.