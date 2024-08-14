ПСЖ обсуждает покупку Санчо

Джейдон Санчо Французский ПСЖ контактирует с "Манчестер Юнайтед" насчет приобретения вингера Джейдона Санчо.

Несмотря на то, что ранее этим летом Санчо помирился с главным тренером "Юнайтед" Эриком Тен Хагом и был восстановлен в качестве игрока первой команды "красных дьяволов", Джейдон все еще может покинуть Манчестер, пока не закрылось трансферное окно.

RMC Sport утверждает, что ПСЖ и "Юнайтед" ведут переговоры насчет трансфера Санчо, а сам Джейдон заинтересован в переезде в Париж.

ПСЖ рассматривает Санчо в качестве замены для Килиана Мбаппе, отправившегося в "Реал", однако французскому гранду придется раскошелиться на 51 миллион фунтов, чтобы заполучить 24-летнего игрока сборной Англии.

При этом со стороны "Юнайтед" существует встречный интерес к полузащитнику ПСЖ Мануэлю Угарте, что создает условия для обмена игроками.


Метки Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Санчо, слухи

Автор mihajlo   

Дата 14.08.2024 10:00

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