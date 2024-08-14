Палмер нацелен на завоевание трофеев с "Челси"
Вингер "Челси" Коул Палмер поделился своими амбициями насчет завоевания трофеев после продления своего контракта.
Забив 25 голов за "Челси" в своем дебютном сезоне после перехода из "Манчестер Сити" за 42.5 млн. фунтов в заключительный день летнего трансферного окна, накануне Палмер получил свою награду от клуба.
"Челси" продлил с Палмером контракт на два года — до лета 2033. Теперь 22-летний англичанин хочет добавить к своим индивидуальным достижениям командные успехи.
"Я рад заключить этот новый контракт. Я многого достиг в свой первый сезон здесь и, надеюсь, смогу продолжать добиваться замечательных вещей в этом клубе — и на личном уровне, и в плане завоевания трофеев для "Челси", — сообщил Палмер.
14.08.2024 09:00
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пхахахахахахаха не зря лицо дауна у этой односезонки
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