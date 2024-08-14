Палмер нацелен на завоевание трофеев с "Челси"

Коул Палмер Вингер "Челси" Коул Палмер поделился своими амбициями насчет завоевания трофеев после продления своего контракта.

Забив 25 голов за "Челси" в своем дебютном сезоне после перехода из "Манчестер Сити" за 42.5 млн. фунтов в заключительный день летнего трансферного окна, накануне Палмер получил свою награду от клуба.

"Челси" продлил с Палмером контракт на два года — до лета 2033. Теперь 22-летний англичанин хочет добавить к своим индивидуальным достижениям командные успехи.

"Я рад заключить этот новый контракт. Я многого достиг в свой первый сезон здесь и, надеюсь, смогу продолжать добиваться замечательных вещей в этом клубе — и на личном уровне, и в плане завоевания трофеев для "Челси", — сообщил Палмер.


Метки контракты, Палмер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.08.2024 09:00

Количество просмотров Просмотров: 264

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. tihinya-moiyobir 14.08.2024 09:41 # tihinya-moiyobir
    пхахахахахахаха не зря лицо дауна у этой односезонки

    (ответить)

  2. meshuggah 14.08.2024 09:21 # meshuggah
    И М П Е Р А Т О Р

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: