"Юнайтед" продолжает переговоры по Угарте

"Манчестер Юнайтед" продолжает переговоры о покупке полузащитника французского ПСЖ Мануэля Угарте.

В начале августа появилась информация, что "Юнайтед" завершил свой интерес к Угарте из-за чересчур высокой цены за 23-летнего игрока сборной Уругвая.



Однако журналист Фабрицио Романо утверждает, что переговоры о переходе Угарте в "Юнайтед" продолжаются. В данный момент агент игрока Жорже Мендеш как раз находится в Англии, также обсуждая возвращение нападающего "Атлетико" Жоау Фелиша в "Челси".



Мендеш настроен помочь "Юнайтед" заполучить Угарте, причем Мануэль еще несколько недель назад согласовал с "красными дьяволами" условия личного контракта.



Однако для приобретения Угарте "Юнайтед" нужно или продать кого-нибудь из имеющихся игроков, или убедить ПСЖ снизить цену. В противном случае "дьяволы" обратятся к более доступному варианту по укреплению опорной зоны.