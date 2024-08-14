Локьер приступил к тренировкам после сердечного приступа

Капитан "Лутона" Том Локьер приступил к тренировкам после перенесенного сердечного приступа.

Напомним, 16 декабря во время матча Премьер-Лиги против "Борнмута" Локьер потерял сознание — сердце Тома не билось в течение двух минут и 40 секунд.



Своевременная медицинская помощь позволила вернуть Локьера с того света. Это был уже второй подобный инцидент для Тома, который также потерял сознание в финале плей-офф Чемпионишпа против "Ковентри" семью месяцами ранее.



В первом случае 29-летний защитник перенес операцию по исправлению сердечного ритма, тогда как после второго установил имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор.



При этом Локьер решительно отверг идею по завершению игровой карьеры и после тщательных консультаций с медицинскими специалистами получил добро на возобновление тренировок.



В своем официальном заявлении "Лутон" называет возвращение Локьера к занятиям на траве "следующей фазой реабилитации" валлийца.