Локьер приступил к тренировкам после сердечного приступа
Капитан "Лутона" Том Локьер приступил к тренировкам после перенесенного сердечного приступа.
Напомним, 16 декабря во время матча Премьер-Лиги против "Борнмута" Локьер потерял сознание — сердце Тома не билось в течение двух минут и 40 секунд.
Своевременная медицинская помощь позволила вернуть Локьера с того света. Это был уже второй подобный инцидент для Тома, который также потерял сознание в финале плей-офф Чемпионишпа против "Ковентри" семью месяцами ранее.
В первом случае 29-летний защитник перенес операцию по исправлению сердечного ритма, тогда как после второго установил имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор.
При этом Локьер решительно отверг идею по завершению игровой карьеры и после тщательных консультаций с медицинскими специалистами получил добро на возобновление тренировок.
В своем официальном заявлении "Лутон" называет возвращение Локьера к занятиям на траве "следующей фазой реабилитации" валлийца.
14.08.2024 07:00
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