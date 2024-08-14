"Челси" готов отпустить Бена Чилуэлла

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска не рассматривает Бена Чилуэлла в качестве основного игрока и готов отпустить английского защитника из клуба до закрытия летнего трансферного окна.

Чилуэлл выступает за "Челси" после своего перехода из "Лестера" за 50 миллионов фунтов четыре года назад, и почти все это время Бен считался игроком стартового состава, когда был здоров.



Однако Мареска считает, что Чилуэлл не подходит для его игрового стиля, планируя использовать слева в обороне Марка Кукурелью. Если верить Daily Mail, Бену даже может не найтись места в заявке "Челси" на новый сезон Премьер-Лиги.



Поэтому "Челси" открыт к предложениям других клубов насчет Чилуэлла до 30 августа, однако высокая стоимость и внушительная зарплата осложняют уход 27-летнего англичанина, интерес к которому приписывают "Манчестер Юнайтед".



Будучи назначенным вице-капитаном "Челси" год назад, большую часть прошлого сезона Чилуэлл провел в лазарете. Бен сыграл лишь 13 матчей в Премьер-Лиге, включая девять выходов в стартовом составе.