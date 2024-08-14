"Фулхэм" улучшил предложение по Андерсену до 25 млн. фунтов

"Фулхэм" улучшил до 25 миллионов фунтов свое предложение о покупке защитника "Кристал Пэлас" Йоакима Андерсена.

Уже подписав Хорхе Куэнку, "Фулхэм" продолжает искать усиление центра обороны после расставания с Тосином Адарабиойо и Тимом Римом этим летом.



Стартовое предложение "Фулхэма" по Андерсену в 20 млн. фунтов было отклонено, и на сей раз, сообщает The Athletic, "дачники" вернулись с суммой в 25 млн. фунтов, включая 5 млн. фунтов в виде бонусов.



Этого едва ли будет достаточно для заключения сделки, потому что "Пэлас" оценивает 28-летнего защитника сборной Дании ближе к 40 млн. фунтов.



Как раз в "Фулхэме" Андерсен провел сезон 2020/21 на правах аренды из "Лиона". Тогда Йоаким сыграл 31 матч во всех соревнованиях и не смог предотвратить вылет "дачников" из Премьер-Лиги.



В прошлом сезоне Андерсен выходил в стартовом составе на каждый из 38 матчей "Пэлас" в Премьер-Лиге. Контракт Йоакима рассчитан до 2026 года.