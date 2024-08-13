"Юнайтед" подтвердил покупку Мазрауи

Вслед за Де Лигтом к "Манчестер Юнайтед" присоединился и его партнер по "Баварии" Нуссаир Мазрауи.

Мазрауи получил в "Юнайтед" четырехлетний контракт с опцией продления на 12 месяцев и будет призван заменить проданного в "Вест Хэм" Аарона Ван-Биссаку на правом фланге обороны.



26-летний игрок сборной Марокко обошелся "Юнайтед" в 20 миллионов евро (17.1 млн. фунтов), включая 5 млн. евро в виде бонусов (4.3 млн. фунтов).



Как и Де Лигту, Мазрауи довелось поработать с главным тренером "Юнайтед" Эриком Тен Хагом в "Аяксе".



Мазрауи завоевал три титула Эредивизии с "Аяксом", затем добавив к этому один титул Бундеслиги с "Баварией". За сборную своей страны Нуссаир провел 28 матчей, сыграв ключевую роль в достижении марокканцами 1/2 финала Чемпионата Мира 2022 года в Катаре.



"Быть игроком "Манчестер Юнайтед" — это невероятное ощущение, и мне не терпится выйти на поле "Олд Траффорд" в красной футболке. Я знаю, что перехожу в клуб в захватывающие время — каждый, с кем я разговаривал, имеет одинаковые амбиции насчет совместного завоевания трофеев, и я могу ощущать эту целеустремленность", — сообщил Мазрауи.