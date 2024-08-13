"Юнайтед" приобрел Де Лигта у "Баварии"

"Манчестер Юнайтед" завершил приобретение защитника немецкой "Баварии" Маттейса Де Лигта за 50 миллионов евро (42.7 млн. фунтов).

Де Лигт заключил с "Юнайтед" контракт до июня 2029 с опцией продления на 12 месяцев.



Указанная стоимость сделки в в 50 млн. евро состоит из гарантированной суммы в 45 млн. евро (38.4 млн. фунтов) и 5 млн. евро (4.3 млн. фунтов) в виде легко достижимым бонусов.



К своим 25 годам Де Лигт успел сыграть 324 матча на клубном уровне и 45 за сборную Голландии, завоевав титулы в Эредивизии с "Аяксом", в Серии А с "Ювентусом" и в Бундеслиге с "Баварией".



На "Олд Траффорд" Де Лигт воссоединится со своим соотечественником Эриком Тен Хагом, который тренировал его в "Аяксе".



"Как только я услышал, что "Манчестер Юнайтед" хочет меня, я испытал восхищение по поводу этой возможности для нового испытания в таком легендарном клубе. В последующих разговорах я был впечатлен видением футбольных руководителей клуба и тем, какую роль они отводят для меня".



"Эрик Тен Хаг сформировал мою карьеру на ранней стадии, он знает, как заставить меня играть в мой лучший футбол, и мне не терпится снова с ним поработать. Я знаю, что необходимо для успешного выступления на высшем уровне, и я намерен развить свой успех в этом особенном клубе", — сообщил Де Лигт.