"Юнайтед" приобрел Де Лигта у "Баварии"
"Манчестер Юнайтед" завершил приобретение защитника немецкой "Баварии" Маттейса Де Лигта за 50 миллионов евро (42.7 млн. фунтов).
Де Лигт заключил с "Юнайтед" контракт до июня 2029 с опцией продления на 12 месяцев.
Указанная стоимость сделки в в 50 млн. евро состоит из гарантированной суммы в 45 млн. евро (38.4 млн. фунтов) и 5 млн. евро (4.3 млн. фунтов) в виде легко достижимым бонусов.
К своим 25 годам Де Лигт успел сыграть 324 матча на клубном уровне и 45 за сборную Голландии, завоевав титулы в Эредивизии с "Аяксом", в Серии А с "Ювентусом" и в Бундеслиге с "Баварией".
На "Олд Траффорд" Де Лигт воссоединится со своим соотечественником Эриком Тен Хагом, который тренировал его в "Аяксе".
"Как только я услышал, что "Манчестер Юнайтед" хочет меня, я испытал восхищение по поводу этой возможности для нового испытания в таком легендарном клубе. В последующих разговорах я был впечатлен видением футбольных руководителей клуба и тем, какую роль они отводят для меня".
"Эрик Тен Хаг сформировал мою карьеру на ранней стадии, он знает, как заставить меня играть в мой лучший футбол, и мне не терпится снова с ним поработать. Я знаю, что необходимо для успешного выступления на высшем уровне, и я намерен развить свой успех в этом особенном клубе", — сообщил Де Лигт.
13.08.2024 22:40
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"Эрик Тен Хаг сформировал мою карьеру на ранней стадии, он знает, как заставить меня играть в мой лучший футбол, и мне не терпится снова с ним поработать.
Источник: http://fapl.ru/posts/109360/
будет забавно, если тен Хага бустро уолят. что ди Лигт тогда скажет?))
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Разве это не хрустальная поебрта?
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весь шлак баварский скупили, еще и втридорога, омг
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Что, топ или мид?
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