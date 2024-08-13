Шоу пропустит старт нового сезона с травмой

Люк Шоу Левый защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу пропустит старт нового сезонна из-за очередной травмы.

Напомним, Шоу пропустил концовку прошлого сезона из-за травмы задней поверхности бедра. Несмотря на это, Люк поехал со сборной Англии на Евро-2024.

По ходу турнира в Германии 29-летний защитник возобновил тренировки и сыграл три матча, включая финал против сборной Испании.

Проигранный англичанами финал Евро-2024 (2:1) стал первым выходом Шоу в стартовом составе за шесть месяцев. Болельщики "Юнайтед" связывали большие надежды с возвращением Люка в форму, но теперь экс-игроку "Саутгемптона" снова нужно отдохнуть.

Из официального заявления "Юнайтед" следует, что Шоу получил травму икроножной мышцы, едва приступив к предсезонной подготовке. В строй Люк вернется только после первого в новом сезоне международного перерыва.

Это означает, что Шоу пропустит матчи Премьер-Лиги против "Фулхэма", "Брайтона" и "Ливерпуля", а также не поможет сборной Англии против Ирландии и Греции в Лиге Наций.


Метки Манчестер Юнайтед, травмы, Шоу

Автор mihajlo   

Дата 13.08.2024 22:00

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  1. danilych89 13.08.2024 22:50 # danilych89
    ипать, оформите ему уже инвалидность официально! пусть из английской казны пособие получает)

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  2. hunter022 13.08.2024 22:47 # hunter022
    Лишние кг сбросил и слишком хрупким стал, нужно срочно его на усилиное питание посадить..

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  3. kapitoxa 13.08.2024 22:18 # kapitoxa
    я вот ахуеваю, что фернандеша не ломается вообще)

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  4. quavo 13.08.2024 22:02 # quavo
    Ебаная стеклотара

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