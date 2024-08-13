Шоу пропустит старт нового сезона с травмой

Левый защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу пропустит старт нового сезонна из-за очередной травмы.

Напомним, Шоу пропустил концовку прошлого сезона из-за травмы задней поверхности бедра. Несмотря на это, Люк поехал со сборной Англии на Евро-2024.



По ходу турнира в Германии 29-летний защитник возобновил тренировки и сыграл три матча, включая финал против сборной Испании.



Проигранный англичанами финал Евро-2024 (2:1) стал первым выходом Шоу в стартовом составе за шесть месяцев. Болельщики "Юнайтед" связывали большие надежды с возвращением Люка в форму, но теперь экс-игроку "Саутгемптона" снова нужно отдохнуть.



Из официального заявления "Юнайтед" следует, что Шоу получил травму икроножной мышцы, едва приступив к предсезонной подготовке. В строй Люк вернется только после первого в новом сезоне международного перерыва.



Это означает, что Шоу пропустит матчи Премьер-Лиги против "Фулхэма", "Брайтона" и "Ливерпуля", а также не поможет сборной Англии против Ирландии и Греции в Лиге Наций.