Президент "Пэлас" предупредил "Ньюкасл" насчет стоимости Гехи

Президент "Кристал Пэлас" Стив Пэриш заявил, что "Ньюкаслу" придется крупно потратиться для приобретения защитника Марка Гехи.

Накануне стало известно, что "Ньюкасл" сделал уже свое третье предложение о покупке Гехи. Предположительно, речь идет о сумме в 55 миллионов фунтов плюс 5 млн. фунтов в виде бонусов.



Однако "Пэлас" не готов отпустить Гехи за такие деньги. "Орлы" оценивают 24-летнего игрока сборной Англии ощутимо дороже — в 65-70 млн. фунтов.



"Никто пока не приблизился к нашей оценке. Если вы хотите суперзвезду, вам нужно заплатить соответствующие деньги".



"Момент, когда нам нужно будет принять решение, не близок. Мы рады обладать им, и мы были бы рады сохранить его. Если кто-нибудь еще хочет его заполучить, им нужно поставить нас перед действительно сложным выбором. Мы говорим о выдающемся таланте своего поколения", — сообщил Пэриш Sky Sports.