"Борнмут" купил Хулиана Араухо у "Барселоны"

"Борнмут" приобрел крайнего защитника испанской "Барселоны" Хулиана Араухо за 10 миллионов евро (8.4 млн. фунтов).

Араухо заключил с "Борнмутом" контракт до 2029 года и стал пятым новичком команды Андони Ираолы в это трансферное окно.



Араухо присоединился к "Барселоне" только прошлым летом, перебравшись из клуба МЛС "ЛА Гэлакси", после чего был сразу же отправлен в аренду в "Лас-Пальмас".



23-летний мексиканец сыграл 25 матчей за "Лас-Пальмас" и помог новичку Ла Лиги остаться в высшем испанском дивизионе.



"Мы достаточно давно следили за Хулианом, и мы рады заполучить его в "Борнмут". Он молодой игрок с высоким потенциалом, и мы были рады выиграть конкуренцию у многих других клубов".



"Мы верим, что обладаем здесь всеми инструментами, чтобы развивать мастерство, которым Хулиан уже обладает. Нам не терпится поприветствовать Хулиана на "Виталити Стэдиум", — сообщил исполнительный директор "Борнмута" Нил Блэйк.