Палмер продлил контракт с "Челси" до 2033 года
Вингер "Челси" Коул Палмер продлил контракт со своим клубом на два года — до лета 2033.
Палмер присоединился к "Челси" 1 сентября 2023, перебравшись из "Манчестер Сити" по сделке стоимостью 42.5 млн. фунтов. С тех пор карьера Коула резко пошла вверх.
22-летний Палмер выдающимся образом провел свой дебютный сезон за "Челси", забив 22 гола и отдав 11 результативных передач в рамках Премьер-Лиги. Своей игрой Коул заслужил возможность отправиться на Евро-2024, где со сборной Англии достиг финала.
А на этой неделе Палмер стал единственным игроком, который был номинирован Ассоциацией профессиональных футболистов (PFA) и на звание Игрока Года, и на звание молодого Игрока Года.
Всего Палмер забил 25 голов и отдал 15 результативных передач в 45 матчах за "Челси", и клуб решил наградить своего ведущего игрока продлением контракта на два года. По информации BBC, официальное подтверждение этому поступит в ближайшие дни.
13.08.2024 19:00
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То есть его контракт уже закончился как год?
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Эти лохи опять начинают сезон без спонсора
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