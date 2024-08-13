Галлахер возвращается в Лондон после пяти дней в Мадриде
Как и ожидалось, полузащитник "Челси" Конор Галлахер возвращается в Лондон после пяти дней в Мадриде.
Сорвавшийся переход нападающего "Атлетико" Саму Омородиона в "Челси" поставил под угрозу и трансфер Галлахера стоимостью 36 миллионов фунтов в противоположном направлении.
При этом Галлахер уже прошел медобследование и согласовал контракт с "Атлетико", лишь дожидаясь зеленого света из Лондона, чтобы официально присоединиться к команде Диего Симеоне.
Переход Галлахера все еще возможен, но для этого "Челси" должен согласовать приобретение нападающего "Атлетико" Жоау Фелиша стоимостью свыше 50 млн. фунтов.
Пока два клуба не совершили прорыв в переговорах по Фелишу, и поэтому Галлахер возвращается в Лондон, чтобы возобновить тренировки с "Челси", сообщает Sky Sports.
13.08.2024 18:00
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Последние комментарии:
а мог не выебываться и еще месяц назад завершить переход, а не совершать его параллельно с Альваресом. Теперь еще и без предсезонки остался
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еще бы чуть чуть и вырвался бы он с Членси
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Что бы футболист не стал посмешищем,
пришлось начать новость с
"Как и ожидалось,"
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