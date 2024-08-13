Галлахер возвращается в Лондон после пяти дней в Мадриде

Конор Галлахер Как и ожидалось, полузащитник "Челси" Конор Галлахер возвращается в Лондон после пяти дней в Мадриде.

Сорвавшийся переход нападающего "Атлетико" Саму Омородиона в "Челси" поставил под угрозу и трансфер Галлахера стоимостью 36 миллионов фунтов в противоположном направлении.

При этом Галлахер уже прошел медобследование и согласовал контракт с "Атлетико", лишь дожидаясь зеленого света из Лондона, чтобы официально присоединиться к команде Диего Симеоне.

Переход Галлахера все еще возможен, но для этого "Челси" должен согласовать приобретение нападающего "Атлетико" Жоау Фелиша стоимостью свыше 50 млн. фунтов.

Пока два клуба не совершили прорыв в переговорах по Фелишу, и поэтому Галлахер возвращается в Лондон, чтобы возобновить тренировки с "Челси", сообщает Sky Sports.


Метки Атлетико, Галлахер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.08.2024 18:00

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Последние комментарии:




  1. farot 13.08.2024 19:00 # farot
    а мог не выебываться и еще месяц назад завершить переход, а не совершать его параллельно с Альваресом. Теперь еще и без предсезонки остался

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  2. hakid 13.08.2024 18:39 # hakid
    еще бы чуть чуть и вырвался бы он с Членси

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  3. closer 13.08.2024 18:29 # closer
    Что бы футболист не стал посмешищем,
    пришлось начать новость с
    "Как и ожидалось,"

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