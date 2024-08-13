Как и ожидалось, полузащитник "Челси" Конор Галлахер возвращается в Лондон после пяти дней в Мадриде.

Сорвавшийся переход нападающего "Атлетико" Саму Омородиона в "Челси" поставил под угрозу и трансфер Галлахера стоимостью 36 миллионов фунтов в противоположном направлении.



При этом Галлахер уже прошел медобследование и согласовал контракт с "Атлетико", лишь дожидаясь зеленого света из Лондона, чтобы официально присоединиться к команде Диего Симеоне.



Переход Галлахера все еще возможен, но для этого "Челси" должен согласовать приобретение нападающего "Атлетико" Жоау Фелиша стоимостью свыше 50 млн. фунтов.



Пока два клуба не совершили прорыв в переговорах по Фелишу, и поэтому Галлахер возвращается в Лондон, чтобы возобновить тренировки с "Челси", сообщает Sky Sports.