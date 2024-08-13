"Вест Хэм" купил Ван-Биссаку

"Вест Хэм" объявил о приобретении правого защитника "Манчестер Юнайтед" Аарона Ван-Биссаки.

26-летний Ван-Биссака заключил с "Вест Хэмом" контракт до 2031 года, взяв в команде Хулена Лопетеги 29-й номер.



Ван-Биссака выступал за "Юнайтед" после своего перехода из "Кристал Пэлас" за 50 миллионов фунтов в 2019 году. Аарон сыграл 190 матчей за "красных дьяволов", забив два гола.



За пять лет на "Олд Траффорд" Ван-Биссака выиграл Кубок Англии и Кубок Лиги — оба трофея пришлись на период Эрика Тен Хага, который предпочел отказаться от услуг Аарона и позвать на его место Нуссаира Мазрауи, чей переход "Юнайтед" должен завершить в самое ближайшее время.



Важным фактором в решении "Юнайтед" стал тот факт, что Ван-Биссака уже вступил в заключительный год по своему контракту.



"Я без колебаний согласился на переход в "Вест Хэм" — я взволнован и счастлив оказаться здесь".



"Вернуться в Лондон — это удивительное ощущение, и я взволнован тем, что ждет нас впереди. Я родился здесь, поэтому я насквозь знаю Лондон, он сыграл важную роль в моей жизни. Я возвращаюсь, чтобы играть в этом городе, и это значит многое для меня", — сообщил Ван-Биссака.



