"Вест Хэм" купил Ван-Биссаку
"Вест Хэм" объявил о приобретении правого защитника "Манчестер Юнайтед" Аарона Ван-Биссаки.
26-летний Ван-Биссака заключил с "Вест Хэмом" контракт до 2031 года, взяв в команде Хулена Лопетеги 29-й номер.
Ван-Биссака выступал за "Юнайтед" после своего перехода из "Кристал Пэлас" за 50 миллионов фунтов в 2019 году. Аарон сыграл 190 матчей за "красных дьяволов", забив два гола.
За пять лет на "Олд Траффорд" Ван-Биссака выиграл Кубок Англии и Кубок Лиги — оба трофея пришлись на период Эрика Тен Хага, который предпочел отказаться от услуг Аарона и позвать на его место Нуссаира Мазрауи, чей переход "Юнайтед" должен завершить в самое ближайшее время.
Важным фактором в решении "Юнайтед" стал тот факт, что Ван-Биссака уже вступил в заключительный год по своему контракту.
"Я без колебаний согласился на переход в "Вест Хэм" — я взволнован и счастлив оказаться здесь".
"Вернуться в Лондон — это удивительное ощущение, и я взволнован тем, что ждет нас впереди. Я родился здесь, поэтому я насквозь знаю Лондон, он сыграл важную роль в моей жизни. Я возвращаюсь, чтобы играть в этом городе, и это значит многое для меня", — сообщил Ван-Биссака.
13.08.2024 17:00
Просмотров: 751
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Если кто нибудь из вас когда нибудь подумает , что он долбаеб , то пусть вспомнит Тен Хага, который слил одного из лучших правых защей в лиге по игре в обороне за копейки , чтобы приобрести марокканскую травматичную переоцененку.
(ответить)
Фотки такие как будто бы он в лузерку перешел
(ответить)
Би сакке текст писал кто-то из работников Хэма
(ответить)
Пацаны HELP!
Кто мне может Setanta Sport оплатить подписку годовую на АПЛ
Я рублями переведу на российскую карту обратно, кто может помочь буду примерно благодарен!
(ответить)
Клуб пидарасов конченных . А кто защищает , скамопарашники, я ваши рты ебал
(ответить)
Железный Димон уныло и без огонька пообещал наказание для хохлов за то, что они сделали в Курской области. Бог накажет, все дела. Но чтобы Бог случайно не наказал как то действительно больно своим любимым хохлам на помощь спешит засланный казачок - Юрий Подоляка. Не надо бомбить правительственный квартал в Киеве. Ну как это поможет победить? Вот взрыв пары очередных трансформаторов - это другое дело. Киев трогать не стоит. Хохол сам этого хочет, а значит тем более точно этого делать не стоит. С такой простоты в защите любимых хохлов и их столицы я натурально вспотел. Пускай у хохлов и дальше работает Верховная Рада, здание Кабинета Министров, да и всех других министерств. Там ведь никого нет, правда забитые парковки у этих зданий говорят абсолютно об обратном. Считаю, что удары не только по правительственному кварталу в Киеве, но и по богатым районам Печерска, а так же Конча-Заспы, где в частных домах обитает вся элита хохлов не только давно назрели, но и даже перезрели. Но трусость, предательство и соглашательство, а так же полное отсутствие яиц не позволяет дедам начать наносить по-настоящему болезненные удары по элите хохлов. Собственно говоря с самого начала войны никто из топовых чиновников Украины не пострадал. Но невероятно забавно, что как только появляется хотя бы намек на возможность нанесения таких ударов Подоляка тут же бросается на амбразуру. И так у него всегда.
(ответить)
примерно вот так и выглядят фетишисты, которые трутся членом об стены в общественных туалетах
(ответить)
13.08.2024 16:34 #
burnley
обтереть хуй об стену
Источник: http://fapl.ru/posts/109347/?c=1
а, так суп ходит по рашке и обтирает хуй об стены
вот его оппозиция и борьба с правительством
(ответить)
С таким ебалом ему никто денег не даст. О компенсации зарплаты от МЮ может забыть.
(ответить)
Как же он счастлив:)
(ответить)
10.08.2024 19:09 #
sausage
Ван Биссака в в очёчках норм, на стиле мужчина. Отдалась бы ему изи.
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/109285/?c=1
(ответить)
Чё кудрявый, нос повесил?
(ответить)
И чо, бизнеслохси не может согласовать трансфер феллиша!?
Всё отписка нахой, зае6али, у мя ломка
(ответить)
Если иметь хуй в штанах - то только обрезанный.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий