Слот знает, кто начнет новый сезон опорником

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что уже знает, кто из его игроков выйдет на позицию полузащитника оборонительного плана в матче первого тура Премьер-Лиги против "Ипсвича".

В минувшее воскресенье "Ливерпуль" успел сыграть сразу два товарищеских матча — против "Севильи" и "Лас-Пальмаса", — и в них роль опорников исполнили Райан Гравенберх и Ватару Эндо.



По ходу предсезонного периода Слот также попробовал в опорной зоне Кертиса Джонса, Алексиса Макаллистера и Доминика Собослаи, поэтому Арне понял, с кем он сможет начать новый сезон.



"Те варианты, которые я пробовал, порой были обусловлены отсутствием игроков. Чаще всего мы видели в этой зоне Вату и Райана, а в предыдущем матче даже Доминик сыграл чуть глубже".



"У меня есть довольно хорошее предоставление, какой игрок лучшего всего для этого подходит по моему мнению. Однако мы только неделю работаем вместе с некоторыми игроками. Иногда ты чувствуешь, что какой-то игрок лучше всего годится на роль 6-го номера, но его сочетание с двумя другими может не работать".



"Я не говорю, что сыгравшие сегодня сыграют на следующей неделе или через неделю. Мы постоянно смотрим, какой состав будет лучше всего. Сегодня вы увидели сами, но это не значит, что на следующей неделе будет так же", — цитирует Слота Liverpool Echo.