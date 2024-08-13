"Арсенал" не отпустил Рамсдейла в аренду в "Аякс"

"Арсенал" отклонил запрос голландского "Аякса" насчет аренды голкипера Аарона Рамсдейла.

Почти весь прошлый сезон Рамсдейл провел за спиной у Давида Райи, который утвердился первым номером "Арсенала" и ранее этим летом был выкуплен у "Брентфорда".



Рамсдейл не собирается мириться с ролью запасного голкипера и надеется уйти в клуб, который обеспечит его регулярной игровой практикой.



"Арсенал" открыт к расставанию с Рамсдейлом, уже присмотрев Хоана Гарсию из "Эспаньола" в качестве замены, но предпочитает продать Аарона, поэтому "Аяксу" было отказано в аренде 26-летнего игрока сборной Англии.



Тем не менее, как утверждает The Athletic, "Аякс" сохраняет интерес к Рамсдейлу и надеется, что "Арсенал" смягчит свою позицию ближе к концу августа, если не найдет покупателя на Аарона.