Груда направляется в "Брайтон"

"Брайтон" находится на пороге приобретения вингера немецкого "Майнца" Браяна Груды за 25 миллионов фунтов.

По информации Sky Sports, "Брайтон" уже договорился с "Майнцем" о компенсации за Груду, а новый главный тренер "чаек" Фабиан Хюрцелер заручился согласием самого Браяна на переход.



Груда считается ярчайшим молодым талантом "Майнца", за первую команду которого он дебютировал в январе 2023. В прошлом сезоне Бундеслиги 20-летний немец албанского происхождения сыграл 28 матчей, забив четыре гола и отдав три результативные передачи.



Добавим, "Брайтон" начнет новый сезон Премьер-Лиги выездом к "Эвертону" в ближайшую субботу.