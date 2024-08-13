Шестеро номинированы на звание Игрока Года по версии PFA

Шестеро игроков из Премьер-Лиги были номинированы Ассоциацией профессиональных футболистов (Professional Footballers' Association) на звание лучшего по итогам сезона 2023/24.

Опубликованный PFA шорт-лист возглавляет нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, который получил эту награду год назад.



В прошлом сезоне Холанд снова стал лучшим бомбардиром Премьер-Лиги, наколотив 27 мячей, и снова завоевал чемпионский титул с "Сити".



Компанию Холанду в числе номинантов составили его партнеры по "Сити" в лице Фила Фодена и Родри, а также вингер "Челси" Коул Палмер, капитан "Арсенала" Мартин Эдегор и нападающий "Астон Виллы" Олли Уоткинс.



Во вторник, 20 августа, пройдет 51-я церемония вручения наград PFA, и во время этого мероприятия будет объявлено имя Игрока Года.



