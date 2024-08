Светская хроника за вторник

"Манчестер Юнайтед" возобновил переговоры по Джарраду Брантуэйту. "Наполи" сделал предложение насчет Ромелу Лукаку. Пол Скоулз предсказывает, что Премьер-Лигу выиграет "Арсенал". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.

"Манчестер Юнайтед" внутри своего клуба обсуждает приглашение еще одного нападающего, среди своих целей рассматривая Доминика Калверт-Левина из "Эвертона". (Sky Sports)



"Юнайтед" возобновил переговоры о покупке защитника "Эвертона" Джаррада Брантуэйта. (Football Insider)



"Юнайтед" заплатит 5 миллионов фунтов защитнику Аарону Ван-Биссаке, чтобы тот ушел на понижение зарплаты в "Вест Хэм". (Ben Jacobs)



"Наполи" сделал предложение в 25.7 млн. фунтов, включая бонусы, о покупке нападающего "Челси" Ромелу Лукаку. (Di Marzio)



"Ювентус" проявляет интерес к вингеру "Челси" Рахиму Стерлингу. (Daily Express)



"Ньюкасл" готов сделать предложение о покупке вингера "Челси" Нони Мадуэке, если тот станет доступен для трансфера. (i Sport)



Представители "Шарлотта" обсуждают с "Ньюкаслом" возвращение вингера Мигеля Альмирона в МЛС. (Fabrizio Romano)



"Ньюкасл" рассматривает альтернативные варианты по укреплению центра обороны, несмотря на то, что выдвинул третье предложение о покупке Марка Гехи из "Кристал Пэлас". (The Athletic)



"Пэлас" проявляет интерес к полузащитнику "Челси" Кэрни Чуквуэмеке. (South London Press)



"Астон Вилла", "Фулхэм" и "Пэлас" претендуют на защитника "Челси" Трево Чалобу. (Football Insider)



"Ред Булл" сделал уже третье предложение о покупке полузащитника "Ливерпуля" Бобби Кларка. (The Times)



"Ипсвич", "Эвертон" и "Фулхэм" сражаются за возможность арендовать полузащитника "Манчестер Сити" Калвина Филлипса. (Manchester Evening News)



"Саутгемптон" согласился продать защитника Армеля Белла-Кочапа в "Хоффенхайм" за 12.8 млн. фунтов. (Sky Sports)



"Ноттингем Форест" близок к покупке вингера Рамона Сосы из аргентинского "Тальереса". (The Athletic)



"Лестер" договорился об аренде нападающего "Байера" Адама Гложека с обязательством по выкупу. (Sky Sport Germany)



Другое



"Престон" уволил своего главного тренера Райана Лоу после всего одного матча в новом сезоне. (Daily Express)



Бывший защитник "Юнайтед" Джон О'Ши был назван ассистентом главного тренера сборной Ирландии. (BBC)



Легенда "Юнайтед" Пол Скоулз предсказывает чемпионство "Арсенала" в новом сезоне Премьер-Лиги. (beIN Sports)



Новичок "Виллы" Амаду Онана попросил тренера Унаи Эмери говорить с ним по-испански, потому что, зная пять языков, хочет изучить шестой. (The Sun)