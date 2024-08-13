"Ливерпуль" обдумывает покупку Мамардашвили

"Ливерпуль" всерьез рассматривает возможность приобретения голкипера испанской "Валенсии" Георгия Мамардашвили.

Проявив себя с лучшей стороны в "Валенсии" в прошлом сезоне, этим летом Мамардашвили только укрепил свою репутацию — Георгий помог сборной Грузии достичь 1/8 финала Евро-2024, где грузины уступили будущим победителям турнира в лице испанцев.



Ранее Мамардашвили связывали с переходом в "Челси", однако "синие" пригласили другого голкипера из Ла Лиги — Филипа Йоргенсена, представлявшего "Вильярреал".



По информации журналиста Фабрисио Романо, "Ливерпуль" рассматривает возможность приобрести Мамардашвили, чтобы затем отправить 23-летнего грузина в аренду.



Для приобретения Мамардашвили "Ливерпулю" придется выложить свыше 30 миллионов евро (26 млн. фунтов).



Романо добавляет, что сам Мамардашвили готов связать свою карьеру с "Ливерпулем", однако переговоры продолжаются, и окончательное решение пока не принято.