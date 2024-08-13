"Борнмут" хочет Нкетиа, чей переход в "Марсель" не состоится

"Борнмут" нацелился на нападающего "Арсенала" Эдди Нкетиа, чей переход во французский "Марсель" не состоится.

Предыдущие недели переговоры насчет Нкетиа вел "Марсель", чей главный тренер Роберто Де Дзерби очень хотел заполучить Эдди в пару к его соотечественнику Мейсону Гринвуду, купленному ранее этим летом у "Манчестер Юнайтед".



Однако "Марсель" не смог договориться с "Арсеналом" по стоимости 25-летнего англичанина и теперь решил купить Элье Ваи из "Ланса".



И хотя эта возможность для Нкетиа теперь упущена, перед ним открывается другая — "Борнмуту" нужен новый нападающий на замену Доминику Соланке, проданному в "Тоттенхэм" за 65 миллионов фунтов.



У Нкетиа остаются еще три года по контракту с зарплатой в 100,000 фунтов в неделю, и "Арсенал" надеется выручить до 50 млн. фунтов за своего воспитанника.



"Борнмут" также заинтересован в нападающем "Порту" Эванилсоне, но предложение "вишенок" по 24-летнему бразильцу было отклонено.