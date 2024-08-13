"Оксфорд" арендовал Скарлетта у "Тоттенхэма"

"Оксфорд" из Чемпионшипа взял нападающего "Тоттенхэма" Дейна Скарлетта в аренду на сезон 2024/25.

По информации Sky Sports, арендное соглашение по Скарлетту не предусматривает опции или обязательства по выкупу, а значит следующим летом Дейн вернется в Северный Лондон.



Скарлетт является продуктом академии "Тоттенхэма", но с момента своего дебюта в ноябре 2020 сыграл только 17 матчей за первую команду "шпор".



Аренда "Оксфорд" становится уже третьей командировкой для 20-летнего англичанина, который прежде направлялся за практикой в "Портсмут" и затем в "Ипсвич".