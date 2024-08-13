Рассмотрение дела о 115 нарушениях "Сити" начнется в сентябре
В следующем месяце независимая комиссия начнет рассмотрение дела насчет обвинений "Манчестер Сити" в 115 нарушениях правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги.
В феврале 2023 Премьер-Лига обвинила "Сити" в 115 нарушениях правил ФФП в период с 2009 по 2018 год. При этом клуб с "Этихад" категорически отрицает свою неправоту.
Ранее планировалось, что слушания по этому делу возьмут старт в ноябре, однако The Times стало известно, что начало процесса было перенесено на середину-конец сентября.
Слушания продлятся 10 недель, а вердикт, вероятно, будет вынесет вскоре после Нового года.
Если вина "Сити" будет доказана, независимая комиссия может применить к "горожанам" целый спектр санкций, включая снятие очков и даже понижение в классе.
Помимо этого, в ближайшие две недели будет вынесет вердикт по отдельному иску "Сити" к Премьер-Лиге насчет признания незаконными правил транзакций между связанными сторонами. Это должно исключить дополнительные юридические задержки в слушаниях по делу о 115 нарушениях.
13.08.2024 06:00
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