Рассмотрение дела о 115 нарушениях "Сити" начнется в сентябре

В следующем месяце независимая комиссия начнет рассмотрение дела насчет обвинений "Манчестер Сити" в 115 нарушениях правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги.

В феврале 2023 Премьер-Лига обвинила "Сити" в 115 нарушениях правил ФФП в период с 2009 по 2018 год. При этом клуб с "Этихад" категорически отрицает свою неправоту.



Ранее планировалось, что слушания по этому делу возьмут старт в ноябре, однако The Times стало известно, что начало процесса было перенесено на середину-конец сентября.



Слушания продлятся 10 недель, а вердикт, вероятно, будет вынесет вскоре после Нового года.



Если вина "Сити" будет доказана, независимая комиссия может применить к "горожанам" целый спектр санкций, включая снятие очков и даже понижение в классе.



Помимо этого, в ближайшие две недели будет вынесет вердикт по отдельному иску "Сити" к Премьер-Лиге насчет признания незаконными правил транзакций между связанными сторонами. Это должно исключить дополнительные юридические задержки в слушаниях по делу о 115 нарушениях.