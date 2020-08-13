Субименди отказал "Ливерпулю"

Полузащитник Мартин Субименди принял решение отказаться от перехода в "Ливерпуль" и остаться в испанском "Реал Сосьедад".

"Ливерпуль" рассматривал 25-летнего Субименди в качестве своей цели номер один по укреплению опорной зоны и был готов заплатить 51 миллион фунтов, что прописаны в контракте Мартина с "Реал Сосьедад" в качестве отступных.



"Ливерпулю" требовалось лишь согласие самого Субименди, но в конце концов "Реал Сосьедад" убедил своего воспитанника остаться, сообщает BBC.



Субименди сыграл 188 матчей за "Реал Сосьедад", забив восемь голов и отдав семь результативных передач во всех соревнованиях. В 2020 году Мартин завоевал Кубок Испании со своим родным клубом.



Упустив Субименди, который заменил Родри в перерыве победного для сборной Испании финала Евро-2024 против Англии, "Ливерпуль" — единственным в Премьер-Лиге — по-прежнему остаться без приобретений в летнее трансферное окно.