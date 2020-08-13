Субименди отказал "Ливерпулю"
Полузащитник Мартин Субименди принял решение отказаться от перехода в "Ливерпуль" и остаться в испанском "Реал Сосьедад".
"Ливерпуль" рассматривал 25-летнего Субименди в качестве своей цели номер один по укреплению опорной зоны и был готов заплатить 51 миллион фунтов, что прописаны в контракте Мартина с "Реал Сосьедад" в качестве отступных.
"Ливерпулю" требовалось лишь согласие самого Субименди, но в конце концов "Реал Сосьедад" убедил своего воспитанника остаться, сообщает BBC.
Субименди сыграл 188 матчей за "Реал Сосьедад", забив восемь голов и отдав семь результативных передач во всех соревнованиях. В 2020 году Мартин завоевал Кубок Испании со своим родным клубом.
Упустив Субименди, который заменил Родри в перерыве победного для сборной Испании финала Евро-2024 против Англии, "Ливерпуль" — единственным в Премьер-Лиге — по-прежнему остаться без приобретений в летнее трансферное окно.
13.08.2024 00:05
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Последние комментарии:
Логичный ход. Никто не хочет через сезон в Чемпионшипе играть.
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Просроченный:
"Мы видим, как Россия во времена Путина на самом деле движется: 24 года назад была катастрофа "Курска" — символическое начало его правления, а сейчас видно, что является финалом для него. И тоже Курск. Катастрофа его войны", — заявил клоун.
Что несёт эта жидовская проститутка?
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Иран обещает атаковать Израиль в 02:00 (01:30 по МСК).
Наблюдаем и молимся, чтобы это было правдой
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Курское направление — обстановка к исходу 12.08.24: Южный участок…
Здесь, как и севернее, противник предпринял сразу несколько мощных атак.
Во-первых, утром он попытался прорваться (или провести разведку боем) через границу в районе н.п. Колотиловка. И был здесь с потерями отражен.
Но его атака со стороны территории Украины южнее Плёхово, вначале была успешной. Противник сумел дойти до н.п. Гирьи, где был встречен нашими резервами и отражен с большими для себя потерями. Но, отошел он не на исходные позиции, а лишь чуть оттянулся назад, где сейчас и производит перегруппировку. Завтра, вероятно все повторится вновь.
Также сегодня мы утратили контроль над оставшейся частью Суджи, которую противник обошел с севера и юга. Пока он отбросил нас недалеко, но, думаю, завтра и отсюда последует атака для обеспечения левого фланга атак на Гирьи. Вероятнее всего будут попытки взять под свой контроль н.п. Уланок и Белица.
В целом и здесь обстановка очень тяжелая. Враг наступает и ближайшие дни нам здесь придется сидеть в обороне и изредка контратаковать.
Молимся и держим кулаки за парней.
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Не нужен был
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ВУХАХАХАХАХААААААААААА
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русня, когда уже катюши в бой пойдут?))
https://t.me/rodnaya_sudzha/9168
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Байренич заменит без потери качества. Сэкономили 50 лямов. Плюс Гомес остаётся, а это уже как топ трансфер. БИЗНЕСПУЛЬ
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А у него не будет проблем с федерацией футбола за то, что поссал на главный ЛГБТ клуб Англии? Вообще правильно поступил, лузерхyйня должна быть всегда обоссана.
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Субименди отказал "Ливерпулю"
Источник: http://fapl.ru/posts/109342/
какой-то колбасяун с лфктв.сру:
"Ну я лишь больше уважать стал Суби"
респект.
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10.08.2024 16:07 #
dexter
Хьюз, пес, где ЗубыМенди
Источник: http://fapl.ru/posts/109285/?c=1
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И что? Это было неожиданно? Никто не захочет переходить в портовый бордель.
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Отказала мне два раза не хочу сказала ты
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