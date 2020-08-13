Субименди отказал "Ливерпулю"

Мартин Субименди Полузащитник Мартин Субименди принял решение отказаться от перехода в "Ливерпуль" и остаться в испанском "Реал Сосьедад".

"Ливерпуль" рассматривал 25-летнего Субименди в качестве своей цели номер один по укреплению опорной зоны и был готов заплатить 51 миллион фунтов, что прописаны в контракте Мартина с "Реал Сосьедад" в качестве отступных.

"Ливерпулю" требовалось лишь согласие самого Субименди, но в конце концов "Реал Сосьедад" убедил своего воспитанника остаться, сообщает BBC.

Субименди сыграл 188 матчей за "Реал Сосьедад", забив восемь голов и отдав семь результативных передач во всех соревнованиях. В 2020 году Мартин завоевал Кубок Испании со своим родным клубом.

Упустив Субименди, который заменил Родри в перерыве победного для сборной Испании финала Евро-2024 против Англии, "Ливерпуль" — единственным в Премьер-Лиге — по-прежнему остаться без приобретений в летнее трансферное окно.


Метки Ливерпуль, Реал Сосьедад, Субименди

Автор mihajlo   

Дата 13.08.2024 00:05

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. gucman 13.08.2024 01:14 # gucman
    Логичный ход. Никто не хочет через сезон в Чемпионшипе играть.

    (ответить)

  2. marcinkevich-lfc 13.08.2024 01:10 # marcinkevich-lfc
    Просроченный:

    "Мы видим, как Россия во времена Путина на самом деле движется: 24 года назад была катастрофа "Курска" — символическое начало его правления, а сейчас видно, что является финалом для него. И тоже Курск. Катастрофа его войны", — заявил клоун.

    Что несёт эта жидовская проститутка?

    (ответить)

  3. southgate-goyda 13.08.2024 01:08 # southgate-goyda
    Иран обещает атаковать Израиль в 02:00 (01:30 по МСК).

    Наблюдаем и молимся, чтобы это было правдой

    (ответить)

  4. vasant-balan 13.08.2024 01:07 # vasant-balan
    Курское направление — обстановка к исходу 12.08.24: Южный участок…

    Здесь, как и севернее, противник предпринял сразу несколько мощных атак.

    Во-первых, утром он попытался прорваться (или провести разведку боем) через границу в районе н.п. Колотиловка. И был здесь с потерями отражен.

    Но его атака со стороны территории Украины южнее Плёхово, вначале была успешной. Противник сумел дойти до н.п. Гирьи, где был встречен нашими резервами и отражен с большими для себя потерями. Но, отошел он не на исходные позиции, а лишь чуть оттянулся назад, где сейчас и производит перегруппировку. Завтра, вероятно все повторится вновь.

    Также сегодня мы утратили контроль над оставшейся частью Суджи, которую противник обошел с севера и юга. Пока он отбросил нас недалеко, но, думаю, завтра и отсюда последует атака для обеспечения левого фланга атак на Гирьи. Вероятнее всего будут попытки взять под свой контроль н.п. Уланок и Белица.

    В целом и здесь обстановка очень тяжелая. Враг наступает и ближайшие дни нам здесь придется сидеть в обороне и изредка контратаковать.

    Молимся и держим кулаки за парней.

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  5. sobchak-ynwa 13.08.2024 01:06 # sobchak-ynwa
    Не нужен был

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  6. bembo 13.08.2024 00:45 # bembo
    ВУХАХАХАХАХААААААААААА

    (ответить)

  7. narcot 13.08.2024 00:24 # narcot
    русня, когда уже катюши в бой пойдут?))


    https://t.me/rodnaya_sudzha/9168

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  8. skydreams 13.08.2024 00:21 # skydreams
    Байренич заменит без потери качества. Сэкономили 50 лямов. Плюс Гомес остаётся, а это уже как топ трансфер. БИЗНЕСПУЛЬ

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  9. moneycity 13.08.2024 00:17 # moneycity
    А у него не будет проблем с федерацией футбола за то, что поссал на главный ЛГБТ клуб Англии? Вообще правильно поступил, лузерхyйня должна быть всегда обоссана.

    (ответить)

  10. hammersmith 13.08.2024 00:14 # hammersmith
    Субименди отказал "Ливерпулю"


    Источник: http://fapl.ru/posts/109342/

    какой-то колбасяун с лфктв.сру:

    "Ну я лишь больше уважать стал Суби"

    респект.

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  11. narcot 13.08.2024 00:12 # narcot
    10.08.2024 16:07 #
    dexter

    Хьюз, пес, где ЗубыМенди

    Источник: http://fapl.ru/posts/109285/?c=1

    (ответить)

  12. hachidlo 13.08.2024 00:12 # hachidlo
    И что? Это было неожиданно? Никто не захочет переходить в портовый бордель.

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  13. suddenly 13.08.2024 00:06 # suddenly
    Отказала мне два раза не хочу сказала ты

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