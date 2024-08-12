"Тоттенхэм" продал Рояла в "Милан"
"Тоттенхэм" продал своего правого защитника Эмерсона Рояла в итальянский "Милан" за 15 миллионов фунтов.
Роял заключил с "Миланом контракт до июня 2028 с опцией продления на 12 месяцев. Выступать за "россонери" Эмерсон будет под 22-м номером.
Роял провел 101 матч за "Тоттенхэм" после своего перехода из "Барселоны" за 25.8 млн. фунтов три года назад, но в прошлом сезоне проигрывал конкуренцию на своей позиции Педро Порро.
Стоит отметить, что изначально "Милан" предлагал за 25-летнего защитника, на счету которого 10 матчей за сборную Бразилии, только 8.4 млн. фунтов.
12.08.2024 23:00
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