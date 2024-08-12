"Брентфорд" купил Карвалью у "Ливерпуля"

"Брентфорд" подтвердил приобретение вингера "Ливерпуля" Фабиу Карвалью за 27.5 млн. фунтов.

Указанная компенсация включает в себя гарантированную сумму в 22.5 млн. фунтов, остальное — бонусы.



Также "Ливерпулю" положена доля в 17.5 процентов от последующей перепродажи 21-летнего португальца "Брентфордом".



Карвалью, которым также интересовались "Саутгемптон" и "Лестер", заключил с "Брентфордом" контракт на пять лет с опцией продления на 12 месяцев по инициативе клуба.



С 2022 года Карвалью сыграл только 21 матч за "Ливерпуль", успев побывать в "РБ Лейпциг" и "Халле" на правах аренды в прошлом сезоне.