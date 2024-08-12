"Ипсвич" и "Фулхэм" вступили в борьбу за Филлипса
"Ипсвич" и "Фулхэм" вступили в борьбу за полузащитника "Манчестер Сити" и сборной Англии Калвина Филлипса.
Филлипс не входит в планы главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолы на новый сезон, и "горожане" рады отпустить игрока, который матч за Суперкубок Англии против "Манчестер Юнайтед" в минувшую субботу провел на скамейке запасных.
Все лето за Филлипсом охотится "Эвертон", которому нужна замена проданному в "Астон Виллу" за 50 миллионов фунтов Амаду Онана, но теперь свой интерес к Калвину обозначили "Ипсвич" и "Фулхэм", сообщает The Independent.
"Ипсвичу" нужны игроки с опытом выступлений в Премьер-Лиге, тогда как "Фулхэм" хочет с помощью Филлипса восполнить потерю Жоау Палиньи, который ушел в "Баварию".
С момента своего перехода из "Лидса" за 45 млн. фунтов в 2022 году Филлипс отметился только двумя появлениями в стартовом составе "Сити" в рамках Премьер-Лиги, вторую половину прошлого сезона проведя в аренде в "Вест Хэме".
12.08.2024 21:00
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