"Ипсвич" и "Фулхэм" вступили в борьбу за Филлипса

"Ипсвич" и "Фулхэм" вступили в борьбу за полузащитника "Манчестер Сити" и сборной Англии Калвина Филлипса.

Филлипс не входит в планы главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолы на новый сезон, и "горожане" рады отпустить игрока, который матч за Суперкубок Англии против "Манчестер Юнайтед" в минувшую субботу провел на скамейке запасных.



Все лето за Филлипсом охотится "Эвертон", которому нужна замена проданному в "Астон Виллу" за 50 миллионов фунтов Амаду Онана, но теперь свой интерес к Калвину обозначили "Ипсвич" и "Фулхэм", сообщает The Independent.



"Ипсвичу" нужны игроки с опытом выступлений в Премьер-Лиге, тогда как "Фулхэм" хочет с помощью Филлипса восполнить потерю Жоау Палиньи, который ушел в "Баварию".



С момента своего перехода из "Лидса" за 45 млн. фунтов в 2022 году Филлипс отметился только двумя появлениями в стартовом составе "Сити" в рамках Премьер-Лиги, вторую половину прошлого сезона проведя в аренде в "Вест Хэме".