Переход Зума в "Шабаб Аль-Ахли" сорвался

Курт Зума Переход капитана "Вест Хэма" Курта Зума в "Шабаб Аль-Ахли" из ОАЭ сорвался по причине проваленного игроком медобследования.

Как сообщает BBC, Зума уже собирался вылететь в Дубай на подписание роскошного контракта, когда стало известно, что результаты его медобследования не устроили "Шабаб Аль-Ахли".

В данный момент представители Зума пытаются найти альтернативный вариант, потому что "Вест Хэму" 29-летний француз уже не нужен — "молотобойцы" пригласили на место Курта его соотечественника Жан-Клера Тодибо из "Ниццы" на правах аренды.

А ранее этим летом "Вест Хэм" приобрел за 40 миллионов фунтов у "Вулверхэмптона" Макса Килмена, который, как ожидается, и составит пару основных центральных защитников с Тодибо.

Зума сыграл 103 матча за "Вест Хэм" после своего перехода из "Челси" за 29 млн. фунтов в 2021 году. Курт выходил в стартовом составе на победный для "молотобойцев" финал Лиги Конференций против "Фиорентины" в 2023.


Метки Вест Хэм, Зума, Шабаб Аль-Ахли

Автор mihajlo   

Дата 12.08.2024 19:00

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Последние комментарии:




  1. gary47 12.08.2024 20:02 # gary47
    Невролог показал ему кошака, а Курт сильно разнервничался)))

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  2. vahrom 12.08.2024 19:40 # vahrom
    IQ-тест провалил по ходу

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  3. makeewadim 12.08.2024 19:13 # makeewadim
    не переел червяка.

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