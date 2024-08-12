Переход Зума в "Шабаб Аль-Ахли" сорвался

Переход капитана "Вест Хэма" Курта Зума в "Шабаб Аль-Ахли" из ОАЭ сорвался по причине проваленного игроком медобследования.

Как сообщает BBC, Зума уже собирался вылететь в Дубай на подписание роскошного контракта, когда стало известно, что результаты его медобследования не устроили "Шабаб Аль-Ахли".



В данный момент представители Зума пытаются найти альтернативный вариант, потому что "Вест Хэму" 29-летний француз уже не нужен — "молотобойцы" пригласили на место Курта его соотечественника Жан-Клера Тодибо из "Ниццы" на правах аренды.



А ранее этим летом "Вест Хэм" приобрел за 40 миллионов фунтов у "Вулверхэмптона" Макса Килмена, который, как ожидается, и составит пару основных центральных защитников с Тодибо.



Зума сыграл 103 матча за "Вест Хэм" после своего перехода из "Челси" за 29 млн. фунтов в 2021 году. Курт выходил в стартовом составе на победный для "молотобойцев" финал Лиги Конференций против "Фиорентины" в 2023.