Переход Зума в "Шабаб Аль-Ахли" сорвался
Переход капитана "Вест Хэма" Курта Зума в "Шабаб Аль-Ахли" из ОАЭ сорвался по причине проваленного игроком медобследования.
Как сообщает BBC, Зума уже собирался вылететь в Дубай на подписание роскошного контракта, когда стало известно, что результаты его медобследования не устроили "Шабаб Аль-Ахли".
В данный момент представители Зума пытаются найти альтернативный вариант, потому что "Вест Хэму" 29-летний француз уже не нужен — "молотобойцы" пригласили на место Курта его соотечественника Жан-Клера Тодибо из "Ниццы" на правах аренды.
А ранее этим летом "Вест Хэм" приобрел за 40 миллионов фунтов у "Вулверхэмптона" Макса Килмена, который, как ожидается, и составит пару основных центральных защитников с Тодибо.
Зума сыграл 103 матча за "Вест Хэм" после своего перехода из "Челси" за 29 млн. фунтов в 2021 году. Курт выходил в стартовом составе на победный для "молотобойцев" финал Лиги Конференций против "Фиорентины" в 2023.
12.08.2024 19:00
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Невролог показал ему кошака, а Курт сильно разнервничался)))
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IQ-тест провалил по ходу
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не переел червяка.
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