Биссума извинился за употребление "веселящего газа"
Полузащитник "Тоттенхэма" Ив Биссума извинился за употребление "веселящего газа".
В минувший уикенд в социальных сетях распространилось видео, на котором Биссума вдыхает из баллона оксид азота, который считается легальным наркотиком.
Будучи застигнутым врасплох, 27-летний малиец предпочел раскаяться и теперь ждет, какой вердикт в отношении него вынесет клуб.
"Я хочу извиниться за эти видео. Это было большое заблуждение".
"Я понимаю, насколько это серьезно и какие риски со здоровьем с этим связаны, а также я хорошо осознаю, какая ответственность лежит на мне как на футболисте и примере для подражания", — цитирует Биссума Sky Sports.
12.08.2024 19:00
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В Тоттенхэме невесело. Без веселящего газа не обойтись
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уголовка))
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Ну что? Простим его?
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