Полузащитник "Тоттенхэма" Ив Биссума извинился за употребление "веселящего газа".

В минувший уикенд в социальных сетях распространилось видео, на котором Биссума вдыхает из баллона оксид азота, который считается легальным наркотиком.



Будучи застигнутым врасплох, 27-летний малиец предпочел раскаяться и теперь ждет, какой вердикт в отношении него вынесет клуб.



"Я хочу извиниться за эти видео. Это было большое заблуждение".



"Я понимаю, насколько это серьезно и какие риски со здоровьем с этим связаны, а также я хорошо осознаю, какая ответственность лежит на мне как на футболисте и примере для подражания", — цитирует Биссума Sky Sports.