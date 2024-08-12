Биссума извинился за употребление "веселящего газа"

Ив Биссума Полузащитник "Тоттенхэма" Ив Биссума извинился за употребление "веселящего газа".

В минувший уикенд в социальных сетях распространилось видео, на котором Биссума вдыхает из баллона оксид азота, который считается легальным наркотиком.

Будучи застигнутым врасплох, 27-летний малиец предпочел раскаяться и теперь ждет, какой вердикт в отношении него вынесет клуб.

"Я хочу извиниться за эти видео. Это было большое заблуждение".

"Я понимаю, насколько это серьезно и какие риски со здоровьем с этим связаны, а также я хорошо осознаю, какая ответственность лежит на мне как на футболисте и примере для подражания", — цитирует Биссума Sky Sports.


Метки Биссума, происшествия, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 12.08.2024 19:00

Количество просмотров Просмотров: 283

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. takernotagiver 12.08.2024 19:57 # takernotagiver
    В Тоттенхэме невесело. Без веселящего газа не обойтись

    (ответить)

  2. narcot 12.08.2024 19:29 # narcot
    уголовка))

    (ответить)

  3. suddenly 12.08.2024 19:18 # suddenly
    Ну что? Простим его?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: