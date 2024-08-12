"Манчестер Сити" продал Альвареса в "Атлетико"

Хулиан Альварес "Манчестер Сити" подтвердил продажу своего нападающего Хулиана Альвареса в испанский "Атлетико" за 82 миллиона фунтов.

Альварес, который не принимал участия в матче за Суперкубок Англии против "Манчестер Юнайтед" в минувшую субботу, заключил с "Атлетико" контракт до 2030 года.

Альварес уезжает в Мадрид после двух с половиной лет в Манчестере. Хулиан забил 36 голов в своих 103 матчах за "Сити" после перехода из "Ривер Плейт" за 14 млн. фунтов.

Это рекордная продажа в истории "Сити", перекрыв предыдущее достижение — трансфер Рахима Стерлинга в "Челси" за 50 млн. фунтов в 2022 году.

Вместе с "горожанами" 24-летний аргентинец выиграл два титула Премьер-Лиги, Кубок Англии, Лигу Чемпионов, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира.


Метки Альварес, Атлетико, Манчестер Сити, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 12.08.2024 18:00

Количество просмотров Просмотров: 746

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. bembo 12.08.2024 18:44 # bembo
    Стерлинг может покинуть "Челси" в случае прихода Фелиша

    Источник: http://fapl.ru/

    а ета ваще законно что у нас с какого-то хера чмудрик неприкасаемый?
    я х3 я может чота не понимаю в футболе, но даже такой сперминг как щас > чмудрик.

    Я тож понимаю что у одного зп 300к, а у другого около 100, но тем не менее нахуй чмудрик в этой команде я не понимаю. Сперминг хотя бы с командами из подвала может в соло разбираться на своих рывках)

    кароч мутная история с этим чмудрегом. Отдайте его в арсенал и забудьте, пусть артета ебется с ним.

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  2. moneycity 12.08.2024 18:44 # moneycity
    Мафия - главный даун сайта.
    Это база.

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  3. moneycity 12.08.2024 18:40 # moneycity
    Тупее сакера, который ставит на аватарку нарисованные хуй с жопой, а потом докапывается по этому поводу к остальным, природа ещё не сотворила пёсика)

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  4. bembo 12.08.2024 18:39 # bembo
    давайте уже быстрее меняйте галлахера на фелиша, я устал ждать!
    у меня трансферная лоМКА!

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  5. takernotagiver 12.08.2024 18:36 # takernotagiver
    Альварес получше будет всего состава пенсов

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  6. amirhan-gurazhev 12.08.2024 18:33 # amirhan-gurazhev
    Московский режим обеспокоен, что боевые действия в Курской области не сопровождаются насилием против гражданских, поэтому пытается информационно обвинить Украину в совершении военных преступлений на территории рф

    Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что на сегодняшний день враг сосредоточен на создании сразу нескольких информфейков:

    1. Распространяются фейки о якобы убийствах украинскими военными гражданских, запугивании людей, мародерстве и других преступлениях. Для распространения этих фейков используются вымышленные слова местных очевидцев и допросы украинских военнопленных.

    2. Пропаганда рф будет прилагать большие усилия, чтобы с помощью фейков сделать в Судже и других местах в Курской области сцены якобы военных преступлений. Спецслужбы россии планируют провокации в отношении гражданских руками переодетых в форму ВСУ собственных агентов.

    3. Приближенность Курской АЭС к зоне боевых действий враг пытается использовать для нового ядерного шантажа мира и обвинений Украины. Возможны провокации на территории Курской АЭС по обвинению Украины, как это происходит на оккупированной Запорожской станции.

    4. Враг распространяет фейки об участии в боевых действиях на территории Курской области военнослужащих стран НАТО. Это делается для дальнейшего устрашения россиян "угрозой с Запада" и распространения соответствующей дезинформации в странах Глобального Юга.

    Поздняков. Подписаться.

    (ответить)

  7. chelsiukpro 12.08.2024 18:29 # chelsiukpro
    Московский режим обеспокоен, что боевые действия в Курской области не сопровождаются насилием против гражданских, поэтому пытается информационно обвинить Украину в совершении военных преступлений на территории рф
     
    Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что на сегодняшний день враг сосредоточен на создании сразу нескольких информфейков:
     
    1.  Распространяются фейки о якобы убийствах украинскими военными гражданских, запугивании людей, мародерстве и других преступлениях. Для распространения этих фейков используются вымышленные слова местных очевидцев и допросы украинских военнопленных.
     
    2.  Пропаганда рф будет прилагать большие усилия, чтобы с помощью фейков сделать в Судже и других местах в Курской области сцены якобы военных преступлений. Спецслужбы россии планируют провокации в отношении гражданских руками переодетых в форму ВСУ собственных агентов. 
     
    3.  Приближенность Курской АЭС к зоне боевых действий враг пытается использовать для нового ядерного шантажа мира и обвинений Украины.  Возможны провокации на территории Курской АЭС по обвинению Украины, как это происходит на оккупированной Запорожской станции.

    4.  Враг распространяет фейки об участии в боевых действиях на территории Курской области военнослужащих стран НАТО.  Это делается для дальнейшего устрашения россиян "угрозой с Запада" и распространения соответствующей дезинформации в странах Глобального Юга.

    (ответить)

  8. sausage 12.08.2024 18:22 # sausage
    Вот это точно бизнес кар. Не то, что Челси. В Сити даже списанные Пепом игроки растут в цене из-за сегодняшнего статуса клуба. В Челси с точностью до наоборот. Да ещё разные папуасы им условия ставят при подписании.

    (ответить)

  9. bembo 12.08.2024 18:21 # bembo
    ебать вы нахуй больные ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

    у вас че смысл жизни каждый день на фапле фейки клепать?)

    (ответить)

  10. sausage 12.08.2024 18:19 # sausage
    Безвиз вернулся на ФАПЛ:
    https://www.youtube.com/watch?v=gvp_rbVpIGE

    (ответить)

  11. bembo 12.08.2024 18:19 # bembo
    Около 44 населённых пунктов удалось занять ВСУ в Курской области. Статус ещё 10 не определён, - DeepState

    Вуахахахахха, рашке для таких свершений нужно 44 года и 4 миллиона ванюшек угробить))

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  12. alexomck 12.08.2024 18:14 # alexomck
    На повышение ушёл.

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  13. santos-cfc 12.08.2024 18:12 # santos-cfc
    Будет отсасывать в дерби.

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  14. seshcherka-lfc 12.08.2024 18:12 # seshcherka-lfc
    Карьере конец.

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  15. amirhan-gurazhev 12.08.2024 18:07 # amirhan-gurazhev
    Какие же русаки всё-таки тупыееее. Xуйло покупает за границей самые дорогие машины, виллы, виноградники, а ваньки гниют теперь уже и в российской земле за это. Вообще, это как может быть, чтобы президент страны, на которую напали, которая вся в кредитах, вместо того, чтобы стать лидером нации, сидит в бункере, а его подчинённые разъезжают по заграницам и покупает, покупает, покупает ему. А ванюши терпят. Ни разу не рабы)

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  16. t5 12.08.2024 18:03 # t5
    На пляже в США найдена, вероятно, старейшая бутылка с запиской

    Жительница Нью-Джерси Эми Смит Мерфи обнаружила на пляже бутылку с посланием, которая может быть признана самой старой подобной находкой в мире.

    Во время прогулки в государственном парке Корсонс-Инлет женщина заметила бутылку красивого цвета морской волны, торчащую из песка. Внутри находилась записка, датированная 6 августа 1876 года, а также визитка мебельной компании WG & J. Klemm.

    Такая компания действительно существовала в конце 1800-х годов, а яхта Neptune, упомянутая в записке, была популярной среди любителей морских прогулок в Атлантик-Сити. Если дата будет подтверждена, послание обгонит предыдущее рекордное сообщение из Австралии на целых 10 лет.

    Смит Мерфи подала заявку в Книгу рекордов Гиннесса для официального подтверждения, но процесс проверки может занять месяцы. Тем временем остается загадкой, кто именно выбросил бутылку за борт — пассажир или капитан яхты.

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  17. quavo 12.08.2024 18:03 # quavo
    Топ трансфер без б. Испанцы молодцы, лч выиграли , че взяли еще и к новому сезону готовятся что надо, в ла диге самые громкие трансферы , англия просто жиденько обосралась из за чинушь английских

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