"Манчестер Сити" продал Альвареса в "Атлетико"
"Манчестер Сити" подтвердил продажу своего нападающего Хулиана Альвареса в испанский "Атлетико" за 82 миллиона фунтов.
Альварес, который не принимал участия в матче за Суперкубок Англии против "Манчестер Юнайтед" в минувшую субботу, заключил с "Атлетико" контракт до 2030 года.
Альварес уезжает в Мадрид после двух с половиной лет в Манчестере. Хулиан забил 36 голов в своих 103 матчах за "Сити" после перехода из "Ривер Плейт" за 14 млн. фунтов.
Это рекордная продажа в истории "Сити", перекрыв предыдущее достижение — трансфер Рахима Стерлинга в "Челси" за 50 млн. фунтов в 2022 году.
Вместе с "горожанами" 24-летний аргентинец выиграл два титула Премьер-Лиги, Кубок Англии, Лигу Чемпионов, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира.
12.08.2024 18:00
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Последние комментарии:
Стерлинг может покинуть "Челси" в случае прихода Фелиша
Источник: http://fapl.ru/
а ета ваще законно что у нас с какого-то хера чмудрик неприкасаемый?
я х3 я может чота не понимаю в футболе, но даже такой сперминг как щас > чмудрик.
Я тож понимаю что у одного зп 300к, а у другого около 100, но тем не менее нахуй чмудрик в этой команде я не понимаю. Сперминг хотя бы с командами из подвала может в соло разбираться на своих рывках)
кароч мутная история с этим чмудрегом. Отдайте его в арсенал и забудьте, пусть артета ебется с ним.
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Мафия - главный даун сайта.
Это база.
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Тупее сакера, который ставит на аватарку нарисованные хуй с жопой, а потом докапывается по этому поводу к остальным, природа ещё не сотворила пёсика)
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давайте уже быстрее меняйте галлахера на фелиша, я устал ждать!
у меня трансферная лоМКА!
(ответить)
Альварес получше будет всего состава пенсов
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Московский режим обеспокоен, что боевые действия в Курской области не сопровождаются насилием против гражданских, поэтому пытается информационно обвинить Украину в совершении военных преступлений на территории рф
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что на сегодняшний день враг сосредоточен на создании сразу нескольких информфейков:
1. Распространяются фейки о якобы убийствах украинскими военными гражданских, запугивании людей, мародерстве и других преступлениях. Для распространения этих фейков используются вымышленные слова местных очевидцев и допросы украинских военнопленных.
2. Пропаганда рф будет прилагать большие усилия, чтобы с помощью фейков сделать в Судже и других местах в Курской области сцены якобы военных преступлений. Спецслужбы россии планируют провокации в отношении гражданских руками переодетых в форму ВСУ собственных агентов.
3. Приближенность Курской АЭС к зоне боевых действий враг пытается использовать для нового ядерного шантажа мира и обвинений Украины. Возможны провокации на территории Курской АЭС по обвинению Украины, как это происходит на оккупированной Запорожской станции.
4. Враг распространяет фейки об участии в боевых действиях на территории Курской области военнослужащих стран НАТО. Это делается для дальнейшего устрашения россиян "угрозой с Запада" и распространения соответствующей дезинформации в странах Глобального Юга.
Поздняков. Подписаться.
(ответить)
Московский режим обеспокоен, что боевые действия в Курской области не сопровождаются насилием против гражданских, поэтому пытается информационно обвинить Украину в совершении военных преступлений на территории рф
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что на сегодняшний день враг сосредоточен на создании сразу нескольких информфейков:
1. Распространяются фейки о якобы убийствах украинскими военными гражданских, запугивании людей, мародерстве и других преступлениях. Для распространения этих фейков используются вымышленные слова местных очевидцев и допросы украинских военнопленных.
2. Пропаганда рф будет прилагать большие усилия, чтобы с помощью фейков сделать в Судже и других местах в Курской области сцены якобы военных преступлений. Спецслужбы россии планируют провокации в отношении гражданских руками переодетых в форму ВСУ собственных агентов.
3. Приближенность Курской АЭС к зоне боевых действий враг пытается использовать для нового ядерного шантажа мира и обвинений Украины. Возможны провокации на территории Курской АЭС по обвинению Украины, как это происходит на оккупированной Запорожской станции.
4. Враг распространяет фейки об участии в боевых действиях на территории Курской области военнослужащих стран НАТО. Это делается для дальнейшего устрашения россиян "угрозой с Запада" и распространения соответствующей дезинформации в странах Глобального Юга.
(ответить)
Вот это точно бизнес кар. Не то, что Челси. В Сити даже списанные Пепом игроки растут в цене из-за сегодняшнего статуса клуба. В Челси с точностью до наоборот. Да ещё разные папуасы им условия ставят при подписании.
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ебать вы нахуй больные ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
у вас че смысл жизни каждый день на фапле фейки клепать?)
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Безвиз вернулся на ФАПЛ:
https://www.youtube.com/watch?v=gvp_rbVpIGE
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Около 44 населённых пунктов удалось занять ВСУ в Курской области. Статус ещё 10 не определён, - DeepState
Вуахахахахха, рашке для таких свершений нужно 44 года и 4 миллиона ванюшек угробить))
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На повышение ушёл.
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Будет отсасывать в дерби.
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Карьере конец.
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Какие же русаки всё-таки тупыееее. Xуйло покупает за границей самые дорогие машины, виллы, виноградники, а ваньки гниют теперь уже и в российской земле за это. Вообще, это как может быть, чтобы президент страны, на которую напали, которая вся в кредитах, вместо того, чтобы стать лидером нации, сидит в бункере, а его подчинённые разъезжают по заграницам и покупает, покупает, покупает ему. А ванюши терпят. Ни разу не рабы)
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На пляже в США найдена, вероятно, старейшая бутылка с запиской
Жительница Нью-Джерси Эми Смит Мерфи обнаружила на пляже бутылку с посланием, которая может быть признана самой старой подобной находкой в мире.
Во время прогулки в государственном парке Корсонс-Инлет женщина заметила бутылку красивого цвета морской волны, торчащую из песка. Внутри находилась записка, датированная 6 августа 1876 года, а также визитка мебельной компании WG & J. Klemm.
Такая компания действительно существовала в конце 1800-х годов, а яхта Neptune, упомянутая в записке, была популярной среди любителей морских прогулок в Атлантик-Сити. Если дата будет подтверждена, послание обгонит предыдущее рекордное сообщение из Австралии на целых 10 лет.
Смит Мерфи подала заявку в Книгу рекордов Гиннесса для официального подтверждения, но процесс проверки может занять месяцы. Тем временем остается загадкой, кто именно выбросил бутылку за борт — пассажир или капитан яхты.
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Топ трансфер без б. Испанцы молодцы, лч выиграли , че взяли еще и к новому сезону готовятся что надо, в ла диге самые громкие трансферы , англия просто жиденько обосралась из за чинушь английских
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