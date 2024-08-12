"Манчестер Сити" продал Альвареса в "Атлетико"

"Манчестер Сити" подтвердил продажу своего нападающего Хулиана Альвареса в испанский "Атлетико" за 82 миллиона фунтов.

Альварес, который не принимал участия в матче за Суперкубок Англии против "Манчестер Юнайтед" в минувшую субботу, заключил с "Атлетико" контракт до 2030 года.



Альварес уезжает в Мадрид после двух с половиной лет в Манчестере. Хулиан забил 36 голов в своих 103 матчах за "Сити" после перехода из "Ривер Плейт" за 14 млн. фунтов.



Это рекордная продажа в истории "Сити", перекрыв предыдущее достижение — трансфер Рахима Стерлинга в "Челси" за 50 млн. фунтов в 2022 году.



Вместе с "горожанами" 24-летний аргентинец выиграл два титула Премьер-Лиги, Кубок Англии, Лигу Чемпионов, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира.