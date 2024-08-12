Стерлинг может покинуть "Челси" в случае прихода Фелиша

"Челси" сосредоточится на расставаниях в остатке летнего трансферного окна, и вингер Рахим Стерлинг может стать одним из тех, кто покинет "Стэмфорд Бридж" до конца августа.

Этим летом "Челси" подписал большую группу игроков, и очевидно, что состав первой команды "синих" слишком раздут.



Поэтому теперь "Челси" попытается избавиться от лишних игроков. Трево Чалоба, Ромелу Лукаку и Армандо Бройя уже тренируются отдельно и находятся в поисках нового пристанища. Также может уйти из клуба Нони Мадуэке, которым интересуется "Ньюкасл".



А наиболее громким расставанием может стать Стерлинг. По информации журналиста Фабрицио Романо, это зависит от того, вернется ли в "Челси" нападающий "Атлетико" Жоау Фелиш.



"Челси" и "Атлетико" переключили свое внимание на Фелиша после того, как переход Саму Омородиона к "синим" сорвался.