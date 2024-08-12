"Ньюкасл" сделал третье предложение по Гехи

Марк Гехи "Ньюкасл" сделал уже третье предложение о покупке защитника "Кристал Пэлас" и сборной Англии Марка Гехи.

Свое второе предложение в размере около 50 миллионов фунтов "Ньюкасл" направил в прошлый четверг. Эта сумма не устроила "Пэлас", который оценивает Гехи в 65 млн. фунтов.

По информации Sky Sports, новое предложение было выдвинуто "Ньюкаслом" в минувший уикенд. "Сороки" решительно настроены заполучить 24-летнего англичанина.

Ключевым фактором в переговорах является оставшийся срок по контракту Гехи. Марк уже вступил в предпоследний год по своему действующему соглашению.

"Ньюкасл" вынужден держать в уме ограничения, связанные с финансовым фейр-плей, поэтому, если Гехи будет стоить слишком дорого, "сороки" откажутся от покупки Марка, которого они рассматривают своей целью номер один по укреплению центра обороны.


Метки Гехи, Кристал Пэлас, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 12.08.2024 16:00

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