"Ньюкасл" сделал третье предложение по Гехи

"Ньюкасл" сделал уже третье предложение о покупке защитника "Кристал Пэлас" и сборной Англии Марка Гехи.

Свое второе предложение в размере около 50 миллионов фунтов "Ньюкасл" направил в прошлый четверг. Эта сумма не устроила "Пэлас", который оценивает Гехи в 65 млн. фунтов.



По информации Sky Sports, новое предложение было выдвинуто "Ньюкаслом" в минувший уикенд. "Сороки" решительно настроены заполучить 24-летнего англичанина.



Ключевым фактором в переговорах является оставшийся срок по контракту Гехи. Марк уже вступил в предпоследний год по своему действующему соглашению.



"Ньюкасл" вынужден держать в уме ограничения, связанные с финансовым фейр-плей, поэтому, если Гехи будет стоить слишком дорого, "сороки" откажутся от покупки Марка, которого они рассматривают своей целью номер один по укреплению центра обороны.