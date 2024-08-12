Рэтклифф объяснил, почему не уволил Тен Хага

Совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф объяснил, почему решил не увольнять главного тренера Эрика Тен Хага.

Прошлый сезон "Юнайтед" завершил только на восьмом месте в Премьер-Лиге, что стало худшим выступлением клуба в английском первенстве с 1989/90.



"Юнайтед" всерьез помышлял об увольнении Тен Хага и даже разговаривал с другими тренерами, но в итоге оставил Эрика и продлил с ним контракт до 2026 года.



Рэтклифф чувствует, что Тен Хагу приходилось много проблем, которые не должны входить в обязанности главного тренера. Поэтому сэр Джим основательно взялся за перестройку "Юнайтед".



"Эрик — хороший парень. Он старался изо всех сил, но он занимался слишком многим. Он одновременно пытался разобраться с составом и починить протечки крыши".



"Клуб явно заблудился. Я имею ввиду, что результаты говорят сами за себя. В последние 10 или 11 лет мы должны были быть претендентом на победу в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов каждый год, но этого совершенно не было".



"На нас лежит большая ответственность, чтобы вернуть этот клуб туда, где он должен быть. Он должен попадать в восьмерку лучших клубов Европы каждый год. Если мы не сможем обеспечить это, значит мы не добились успеха", — сообщил Рэтклифф The Times.