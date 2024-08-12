Тен Хаг признал, что МЮ далек от побед в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг признал, что его клуб по-прежнему далек от побед в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.

С момента назначения Тен Хага два года назад "Юнайтед" потратил уже свыше 450 миллионов фунтов на трансферы, однако прошлый сезон "красные дьяволы" завершили только на восьмом месте в Премьер-Лиге.



Тен Хаг понимает, какие требования к нему предъявляют, однако Эрику нужно больше времени и денег на перестройку "Юнайтед" по ожидания публики.



"Последний раз "Манчестер Юнайтед" становился чемпионом в 2013 году. Это 11 лет назад. Но здесь по-прежнему есть ожидания, что мы будем выигрывать каждый матч и сражаться за первое место в Премьер-Лиге. Этот клуб не готов к этому. Мы должны создать это".



"Думаю, мы сделали шаги с момента моего прихода — иначе мы бы не завоевали два трофея. Но мы продвинулись не так далеко, и у нас пока не установилась культура побед во всех отношениях".



"Наши стандарты, наши нормы и ценности должны быть выше во многих областях, если мы хотим вернуть этот клуб туда, где он был десятилетие назад, если мы хотим снова выиграть Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов. Думаю, мы по-прежнему на некотором отдалении от этого".



"Но "Манчестер Юнайтед" — это крупнейший клуб в стране и, возможно, в мире. Этот клуб либо любят, либо ненавидят. Что-то посередине невозможно. И когда наши дела не идут хорошо, каждый нас критикует, используя очень сильные слова".



"Юнайтед" был в ситуации, когда многие игроки имели долгосрочные контракты, и это осложнило задачу по обновлению и усилению состава".



"Когда мы начинали, я думал, что примерно за шесть трансферных окон это можно решить. Формально у нас пока что было четыре трансферных периода, но из-за связанных с финансовым фейр-плей ограничений мы могли заключать сделки только в два периода", — цитирует Тен Хага Daily Mirror.