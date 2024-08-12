Сака и Палмер названы среди номинантов на звание молодого Игрока Года по версии PFA

Коул Палмер и Букайо Сака Ассоциация профессиональных футболистов (Professional Footballers' Association) объявила имена шести номинантов на звание лучшего молодого игрока в сезоне 2023/24.

Возглавляет шорт-лист PFA 22-летний вингер "Арсенала" Букайо Сака, которым признавался лучшим молодым игроком год назад.

Серьезным конкурентом Сака выступает 22-летний вингер Палмер, который в своем дебютном сезоне за "Челси" забил 22 гола и отдал 11 результативных передач в Премьер-Лиге.

"Манчестер Юнайтед" представлен среди номинантов 19-летним полузащитником Кобби Майну и 20-летним вингером Гарначо.

Наконец, дополняют шорт-лист 22-летний вингер Майкл Олисе, который этим летом ушел из "Кристал Пэлас" в "Баварию", и 22-летний нападающий "Брайтона" Жоау Педро.

Имя молодого Игрока Года будет объявлено во время 51-й церемонии вручения наград PFA во вторник, 20 августа.

Номинанты на звание лучшего молодого игрока в 2024 году


Метки PFA, награды

Автор mihajlo   

Дата 12.08.2024 12:00

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Последние комментарии:




  1. alexomck 12.08.2024 13:29 # alexomck
    Сака
    Олисе
    Гарначо

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  2. cole-palmer 12.08.2024 12:41 # cole-palmer
    GG EZ

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  3. palmer 12.08.2024 12:41 # palmer
    Только попробуйте обокрасть, пидары!

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  4. abse 12.08.2024 12:29 # abse
    Палмкр возьмёт, я думаю

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