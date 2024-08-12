Сака и Палмер названы среди номинантов на звание молодого Игрока Года по версии PFA

Ассоциация профессиональных футболистов (Professional Footballers' Association) объявила имена шести номинантов на звание лучшего молодого игрока в сезоне 2023/24.

Возглавляет шорт-лист PFA 22-летний вингер "Арсенала" Букайо Сака, которым признавался лучшим молодым игроком год назад.



Серьезным конкурентом Сака выступает 22-летний вингер Палмер, который в своем дебютном сезоне за "Челси" забил 22 гола и отдал 11 результативных передач в Премьер-Лиге.



"Манчестер Юнайтед" представлен среди номинантов 19-летним полузащитником Кобби Майну и 20-летним вингером Гарначо.



Наконец, дополняют шорт-лист 22-летний вингер Майкл Олисе, который этим летом ушел из "Кристал Пэлас" в "Баварию", и 22-летний нападающий "Брайтона" Жоау Педро.



Имя молодого Игрока Года будет объявлено во время 51-й церемонии вручения наград PFA во вторник, 20 августа.



