Сака и Палмер названы среди номинантов на звание молодого Игрока Года по версии PFA
Ассоциация профессиональных футболистов (Professional Footballers' Association) объявила имена шести номинантов на звание лучшего молодого игрока в сезоне 2023/24.
Возглавляет шорт-лист PFA 22-летний вингер "Арсенала" Букайо Сака, которым признавался лучшим молодым игроком год назад.
Серьезным конкурентом Сака выступает 22-летний вингер Палмер, который в своем дебютном сезоне за "Челси" забил 22 гола и отдал 11 результативных передач в Премьер-Лиге.
"Манчестер Юнайтед" представлен среди номинантов 19-летним полузащитником Кобби Майну и 20-летним вингером Гарначо.
Наконец, дополняют шорт-лист 22-летний вингер Майкл Олисе, который этим летом ушел из "Кристал Пэлас" в "Баварию", и 22-летний нападающий "Брайтона" Жоау Педро.
Имя молодого Игрока Года будет объявлено во время 51-й церемонии вручения наград PFA во вторник, 20 августа.
12.08.2024 12:00
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Сака
Олисе
Гарначо
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GG EZ
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Только попробуйте обокрасть, пидары!
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Палмкр возьмёт, я думаю
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