Руни: "Карсли заслуживает свой шанс у руля сборной Англии"
Легенда английского футбола Уэйн Руни считает, что Ли Карсли заслужил шанс попробовать себя в качестве главного тренера сборной Англии.
На прошлой неделе FA объявила о назначении Карсли временно исполняющим обязанности главного тренера английской сборной.
Идеальным сменщиком Гарета Саутгейта, который покинул национальную команду после поражения от Испании в финале Евро-2024, Руни рассматривает Хосепа Гвардиолу из "Манчестер Сити", но при этом Уэйн хочет посмотреть, как своим шансом воспользуется его бывший партнер по раздевалке "Эвертона".
"Если честно, я бы хотел Пепа! Сейчас сборная Англии должны стремиться к лучшим тренерам, и, разумеется, пригласить Пепа было бы замечательно, учитывая то, как он заставляет играть свои команды".
"Но Ли Карсли заслуживает свой шанс. Он был игроком при мне в "Эвертоне", когда мы оба были моложе. Он действительно хороший человек и хороший тренер. Он очень хорошо потрудился с командой U-21, и он идет похожим на Гарета Саутгейта путем".
"Он заслужил эту возможность, и если он хорошо справится, то никогда не знаешь. Возможно, он и станет следующим тренером. Но я бы хотел видеть Пепа".
"Мы так близки к тому, чтобы выиграть что-нибудь, поэтому опыт Пепа по завоеванию трофеев пошел бы на пользу", — цитирует Руни Sky Sports.
12.08.2024 11:00
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Руни - последний чьи тренерские советы нужно слушать. Абсолютно провалился в качестве коуча и продолжает это делать.
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