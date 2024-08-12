Руни: "Карсли заслуживает свой шанс у руля сборной Англии"

Легенда английского футбола Уэйн Руни считает, что Ли Карсли заслужил шанс попробовать себя в качестве главного тренера сборной Англии.

На прошлой неделе FA объявила о назначении Карсли временно исполняющим обязанности главного тренера английской сборной.



Идеальным сменщиком Гарета Саутгейта, который покинул национальную команду после поражения от Испании в финале Евро-2024, Руни рассматривает Хосепа Гвардиолу из "Манчестер Сити", но при этом Уэйн хочет посмотреть, как своим шансом воспользуется его бывший партнер по раздевалке "Эвертона".



"Если честно, я бы хотел Пепа! Сейчас сборная Англии должны стремиться к лучшим тренерам, и, разумеется, пригласить Пепа было бы замечательно, учитывая то, как он заставляет играть свои команды".



"Но Ли Карсли заслуживает свой шанс. Он был игроком при мне в "Эвертоне", когда мы оба были моложе. Он действительно хороший человек и хороший тренер. Он очень хорошо потрудился с командой U-21, и он идет похожим на Гарета Саутгейта путем".



"Он заслужил эту возможность, и если он хорошо справится, то никогда не знаешь. Возможно, он и станет следующим тренером. Но я бы хотел видеть Пепа".



"Мы так близки к тому, чтобы выиграть что-нибудь, поэтому опыт Пепа по завоеванию трофеев пошел бы на пользу", — цитирует Руни Sky Sports.