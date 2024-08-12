Де Лигт и Мазрауи летят в Англию

Защитники "Баварии" Маттейс Де Лигт и Нуссаир Мазрауи летят в Англию, чтобы пройти медобследование в "Манчестер Юнайтед".

Как напоминает Sky Sports, Де Лигт обойдется "Юнайтед" в 50 миллионов евро (42.9 млн. фунтов), а еще 5 млн. евро (4.3 млн. фунтов) будут предусмотрены в виде бонусов.



Накануне "Юнайтед" урегулировал свое расставание с Аароном Ван-Биссакой, который, наконец, дал свое согласие на переход в "Вест Хэм", и благодаря этому "красные дьяволы" смогут оформить еще и партнера Де Лигта по "Баварии" в лице Мазрауи.



"Юнайтед" уже согласовал с "Баварией" трансфер Мазрауи стоимостью 17.2 млн. фунтов и просто ждал зеленого света от Ван-Биссаки, чье место на правом фланге обороны "дьяволов" Нуссаир теперь и займет.



По информации Sky Sports, Де Лигт и Мазрауи прилетают в Англию в понедельник, что дает им достаточно времени завершить все формальности и подготовиться к матчу первого тура Премьер-Лиги против "Фулхэма" в ближайшую пятницу.