"Страсбур" арендовал Калеба Уайли у "Челси"

Левый защитник "Челси" Калеб Уайли отправился во французский "Страсбур", где проведет сезон 2024/25 на правах аренды.

19-летний Уайли присоединился к "Челси" только три недели назад, будучи купленным у клуба МЛС "Атланта Юнайтед" за 8.5 млн. фунтов.



С самого начала было понятно, что Уайли пока нет места в первой команде "Челси", и после выступления за сборную США на Олимпийских играх в Париже Калеб ожидаемо отправился в аренду.



Сезон 2024/25 Уайли проведет "Страсбуре", дочернем клубе "Челси", работая с новым главным тренером команды Лиги 1 Лиамом Росеньором.