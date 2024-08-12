"Лестер" предложил 23.2 млн. фунтов за Иоаннидиса

Вернувшийся в Премьер-Лигу "Лестер" сделал предложение в 27 миллионов евро (23.2 млн. фунтов) о покупке нападающего греческого "Панатинаикоса" Фотиса Иоаннидиса.

По информации The Telegraph, "Лестер" направил свое предложение по Иоаннидису в минувший уикенд и теперь ожидает ответа "Панатинаикоса".



Ранее этим летом попытку приобрести 24-летнего игрока сборной Греции предпринял "Ипсвич", но неудачно.



В прошлом сезоне Иоаннидис забил 23 гола и отдал девять результативных передач за "Панатинаикос" во всех соревнованиях, и в "Лестере" уверены, что Фотис будет успешен в Премьер-Лиге.



Помимо Иоаннидиса, "Лестер" также продолжает переговоры насчет аренды вингера "Галатасарая" Уилфрида Захи.