Переход Омородиона в "Челси" сорвался

Ожидаемый переход нападающего испанского "Атлетико" Саму Омородиона в "Челси" не состоится.

На прошлой неделе "Челси" согласовал с "Атлетико" стоимость Омородиона в размере 40 миллионов евро (34.5 млн. фунтов). Ожидалось, что в ближайшие дни Саму заключит с "синими" семилетний контракт с опцией продления на 12 месяцев.



Однако в переговорах между "Челси" и Омородионом возникло непреодолимое препятствие, и теперь сделки не будет, утверждает The Athletic.



"Челси" и "Атлетико" не хотят, чтобы теперь сорвались и трансферы Конора Галлахера с Хулианом Альваресом, которых "матрасники" собираются купить у "синих" и "Манчестер Сити".



По информации журналиста Фабрицио Романо, вместо несговорчивого Омородиона "Челси" может получить Жоау Фелиша, которого "синие" брали в аренду у "Атлетико" во второй половине сезона 2022/23.