Светская хроника за понедельник

"Арсенал" хочет арендовать Кингсли Комана. "Реал" и "Барселона" следят за Трентом Александер-Арнольдом. Букмекеры ожидают увольнения Эрика Тен Хага из "Манчестер Юнайтед". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.

"Манчестер Юнайтед" достиг договоренности со своим защитником Аароном Ван-Биссакой насчет перехода того в "Вест Хэм". (Sky Sports)



"Арсенал" готов отпустить нападающего Эдди Нкетиа в аренду в "Марсель" с обязательством по выкупу за 25 миллионов фунтов. (The Athletic)



"Арсенал" хочет арендовать вингера "Баварии" Кингсли Комана. (Football Insider)



"Реал" и "Барселона" следят за защитником "Ливерпуля" Трентом Александер-Арнольдом, у которого остается один год по контракту. (The Sun)



"Ливерпуль" готов продать Луиса Диаса, чтобы на вырученные деньги купить нападающего "Ньюкасла" Энтони Гордона. (Football Insider)



Саудовские клубы готовы сделать предложения по полузащитнику "Манчестер Сити" Кевину Де Брюйне и нападающему "Ливерпуля" Мохамеду Салаху. (The Sun)



Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти видит в полузащитнике "Сити" Родри преемника для Луки Модрича. (CaughtOffside)



"Атлетико" готов отпустить нападающего Жоау Фелиша в "Челси" за 43 млн. фунтов. (Ben Jacobs)



Нападающий Николас Джексон не чувствует себя комфортно в "Челси", и его уход этим летом не может быть исключен. (HITC)



До конца лета "Челси" планирует продать или отправить в аренду минимум шесть игроков первой команды. (The Telegraph)



"Ноттингем Форест" отклонил предложение "Аталанты" свыше 17 млн. фунтов о покупке защитника Неко Уильямса. (Fabrizio Romano)



"Борнмут", "Эвертон", "Лестер" и "Милан" претендуют на нападающего "Ромы" Тэмми Абрахэма. (Calciomercato)



"Астон Вилла" и "Реал Бетис" хотят полузащитника Джовани Ло Чельсо, которого "Тоттенхэм" готов отпустить этим летом. (Fabrizio Romano)



"Вулверхэмптон" готов продать нападающего Фабиу Силву за 17 млн. фунтов. (TEAMtalk)



Несколько клубов Премьер-Лиги проявили интерес к нападающему "Байера" Адаму Гложеку. (Sky Sport Germany)



Другое



Эрик Тен Хаг из "Юнайтед" — второй фаворит на первое тренерское увольнение в новом сезоне Премьер-Лиги. Опережает его только Эдди Хау из "Ньюкасла". (Daily Mirror)



Плеймейкер "Сити" Джек Грилиш может пропустить матч первого тура Премьер-Лиги против "Челси" из-за небольшой травмы. (Daily Mail)



"Эвертон" начнет новый сезон Премьер-Лиги с угрозой очередного снятия очков за нарушение правил финансового фейр-плей. (Daily Mail)



Бывший защитник "Юнайтед" Рафаэль Варан получил травму спустя 20 минут после своего дебюта за "Комо". (The Sun)



Бывшему наставнику "Тоттенхэма", "Юнайтед" и "Челси" Жозе Моуриньо хватило 20 минут, чтобы получить свою первую желтую карточку в "Фенербахче". (Daily Mail)



Нападающий "Ливерпуля" Дарвин Нуньес вернулся в социальные сети. (Liverpool Echo)



За считанные дни до старта нового сезона полузащитник "Тоттенхэма" Ив Биссума был замечен вдыхающим веселящий газ. (The Sun)