Артета сообщил, когда вернутся Томиясу и Тимбер

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета поведал, как долго будут отсутствовать его травмированные защитники Такехиро Томиясу и Юрриен Тимбер.

Томиясу не ездил с "Арсеналом" в предсезонное турне по Соединенным Штатам и не принимал участия в товарищеских матчах против "Байера" в среду и против "Лиона" в воскресенье.



Начало нового сезона Томиясу тоже пропустит. 25-летний японец в нескольких неделях от возвращения в строй после травмы колена.



"К сожалению, в данном случае, как я думаю, это займет недели. Мне жаль Томи, потому что он так трудился. Но ему нужно быть терпеливым и пройти весь процесс, потому что это займет несколько недель", — приводит слова Артеты Evening Standard.



А вот Тимбер, пропустивший три последних предсезонных матча "Арсенала", уже почти решил свои проблемы со стопой.



"С ним порядок. Он работает индивидуально, и мы ожидаем, что он будет готов тренироваться в общей группе на следующей неделе, потому что у него нет никакой негативной реакции на нагрузку. Все очень позитивно", — добавил Артета.