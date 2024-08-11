"Ливерпуль" пока не предлагал Ван Дейку новый контракт

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк сообщил, что клуб до сих пор не предложил ему новый контракт.

Как и Трент Александер-Арнольд с Мохамедом Салахом, Ван Дейк уже вступил в заключительный год по своему действующему контракту с "Ливерпулем".



Однако после победы 4:1 над "Севильей" в товарищеском матче в воскресенье 33-летний голландец сообщил, что его очередь сесть за стол переговоров пока не пришла.



"В данный момент без изменений", — цитирует Ван Дейка The Independent.