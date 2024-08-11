"Штутгарт" ведет переговоры по Бройе

Немецкий "Штутгарт" вступил в переговоры с "Челси" насчет аренды нападающего Армандо Бройи.

Бройя не входит в планы главного тренера "Челси" Энцо Марески и к ному сезону готовится отдельно от первой команды "синих" — как и Трево Чалоба с Ромелу Лукаку.



"Челси" предпочел бы сразу продать Бройю, но вариант с уходом 22-летнего албанца в аренду тоже готов рассмотреть, и как раз этим пытается воспользоваться "Штутгарт".



"Штутгарт" рассматривает Бройю в качестве замены для Серу Гирасси, который был продан в дортмундскую "Боруссию" ранее этим летом.



Как сообщает Sky Sport Germany, сам Бройя открыт к переходу в "Штутгарт".